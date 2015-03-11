澳元未来最大威胁：中国大宗商品需求放缓

3月11日讯——什么是澳元下一阶段的最大威胁，美联储加息抑或澳洲联储降息？多数投资者的脑海中可能会率先跳出这两个主题。不过要知道，这两个话题早已被市场翻来覆去地炒作了几个月，也基本已经计入了价格之中。那么，还有其他吗？

其实，威胁或许来自于中国，来自于大宗商品价格。

众所周知，商品货币澳元的走势与大宗商品尤其是铁矿石、铜等价格息息相关。此前，外界憧憬在亚洲的春节假期过后大宗商品价格将会反弹，但事实证明反弹只是昙花一现，受中国进口下降和美元持续走强拖累，铜价、铝价、铁矿石和金价纷纷回落至多年低点附近。

Argonaut Securities驻香港的金属及矿业分析师Helen Lau表示，这都给大宗商品前景蒙上阴影；大宗商品价格反弹尚需时日，而近期内最大的刺激因素或许是中国放松货币政策。

中国之前宣布自3月1日起将基准存贷款利率分别下调25个基点，受此影响金属价格本月曾短暂反弹。但之后中国政府表示将2015年的经济增长目标由去年的7.5%下调至7%左右，金属价格应声回撤。此外，今年年初的数据已经表明中国的需求正在放缓。

今年前两个月中国的煤炭进口量下降了45%，铜和铁矿石进口量则分别下降了24%和1%。交易员和分析师们表示，国内需求放缓导致中国部分金属冶炼厂在春节假期前关停工厂的时间早于以往。

澳新银行(ANZ)的分析师在一份报告中称，中国将2015年增长目标下调至7%左右，并继续集中精力削减工业过剩产能，这意味着3月份不太可能出现节后反弹的行情。

通常而言，3、4月份是中国进口铜、铝等金属的高峰月份，因为冶炼厂会在假期过后加大生产力度。但分析师们说，在制成品需求疲弱的情况下，这些金属的中国工业买家可能不会大举补充库存。

在中国需求放缓的同时，大多数大宗商品的价格也因美元走强而受到打击。大多数金属都以美元标价，在美元升值时，对大多数使用其他货币的买家来说，金属就会变得更昂贵。上周发布的美国就业数据好于预期，美元因而又受到提振。

3个月铜期货价格自3月3日以来已经累计回落超过1%，此前铜价曾在1月底触及五年低点后大涨近10%。铝价自2月初触及两个月高点后下跌了5.5%，而铁矿石价格目前位于每吨58美元的六年低点。

看了以上这些，相信对于那些澳元的多头而言，或许需要更加谨慎了。