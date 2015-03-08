国际金价跳水创近四个月新低

本周国际金价大跳水,纽约4月交割的黄金期货价格从2日的1213美元/盎司下跌48美元,6日报收1165美元/盎司,当周累计跌幅达到4%,并再次创下自2014年11月13日以来的最低收盘价格。

在本周5个交易日的连续下跌,金价尤以6日当日跌幅最大,并创下近一年来的最大当日跌幅。从分析上看,主要是美国公布了2月份强劲的就业数据。根据美国劳工部周五公布,2月份新增29.5万个就业岗位,失业率降至5.5%。而之前的市场预期是增加24万个就业岗位。

分析师普遍认为,强于预期的就业数据可能将加快美联储在2015年至2016年间的加息步伐,这使得黄金被投资者看空,并大量被抛售。在上周,花旗集团一份报告甚至乐观预计在2015年中期美联储就可能加息。

相比之下,美元指数再度飙升,本周累计上涨2.27点,报收在97.73点,累计涨幅2.4%。事实上,自从美联储停止量化宽松政策之后,美元指数就一直被美联储加息的传言所“困扰”。自2014年5月进入上行通道以来,美元指数从80点起步,在不到一年的时间里上涨了22.5%。上次出现该点位则是在2003年8月。

本来已经受基本面困扰而出现价格大幅下跌的大宗商品市场,本周再度因为美元的强势表现受到折磨。从盘面上看,从伦敦的工业金属到芝加哥的农产品,从沪铜到郑棉,本周大宗市场整体表现呈温和下行。有国内期货分析师指出,大宗价格已经逼近成本价格,虽然受影响下跌,但并不像黄金价格大起大落。

本周原油表现温和,从纽约油价表现上看,本周油价呈现持稳的状态,纽约油价维持在50美元附近。在过去一个多月的时间里,油价基本维持在50美元附近小幅波动。

然而,据美国能源署追溯到上个世纪80年代的数据显示,美国原油库存已处在记录最高水平,原油供应已连续第八周攀升。有美国投资机构预测,美国存储原油空间近于耗尽,油价或跌向30美元。