瑞士银行保密制度或淡出历史

近期曝出的汇丰银行协助客户逃税事件令全球金融界为之震惊。作为汇丰银行瑞士分行的所在国，瑞士的银行账户保密制度再度引发全球反思。随着全球反避税行动不断升级，瑞士的银行保密制度有可能退出历史舞台。

凭借严格的保密制度和极低的银行税率，瑞士银行的存款占全球总储蓄额的1/3，瑞士的金融业也因此闻名遐迩。然而，随着经济和贸易全球化的不断发展，瑞士逐渐成为跨国企业、富商名流乃至黑社会等存放巨款、逃避税赋和洗钱的“天堂”。在跨国资本流动日益便利的背景下，保密制度的存在增加了打击跨国避税和洗钱等非法行为的难度。许多影响广泛的避税案都与瑞士银行业有直接关联，而瑞士的银行保密制度也成为各国监管机构调查取证的主要障碍。

自去年5月与多国共同签署经合组织制定的、关于实施银行间自动交换信息的标准以来，瑞士就踏上了逐步取消银行保密制度之路。不过，一向标榜“为储户保密”的瑞士得以迈出这一步，主要是受到了来自其他西方国家的压力，因而多少有些心不甘情不愿，在推动信息交换的具体行动上也稍显怠慢。

然而，在全球跨国避税层出不穷的今天，反跨国避税行动也在不断升级，越来越多的国家开始向瑞士施压，试图迫使其放弃保密制度。此次汇丰“逃税门”更是进一步凸显了瑞士加快实现信息透明化的必要性。伦敦金融城政策与资源委员会主席包墨凯表示，多年来，瑞士的银行都以其严格的保密制度闻名于世，但它们现在面临着很大压力，“许多国家对该国银行的调查表明，过去国际社会在信息交换方面缺乏合作，但这种现象正在改变，相关立法合作正在进行”。

瑞士联邦财政部3日宣布，瑞士已与澳大利亚签署税务信息交换协议。这是该国在国际框架下签署的第一份关于自动交换税务信息的协议。根据协议，瑞澳两国信息交换将按照经合组织制定的统一规则和标准，并在完成相关法律程序后于2018年正式启动。瑞士与意大利也于上周签署了银行业和金融信息双边交换协议，意方从今年起将能获取在瑞士开户的意大利公民的账户信息，并从2017年起实现双方信息的自动交换。未来，将有更多国家与瑞士签署信息交换协议。

可以说，瑞士的银行保密制度大势已去，无疑将给瑞士的国民经济发展带来深远影响。作为瑞士经济的重要支柱，金融业每年为其财政创造约40亿瑞士法郎的税收，仅次于商业。在瑞士的金融中心地位已然受到西欧其他国家挑战的背景下，随着银行保密制度逐步退出，瑞士银行业可能进一步丧失竞争优势。

也有分析指出，瑞士银行业会因失去保密性而受到一定打击，但瑞士经营银行业务已有数百年的经验，加之专业性和安全性享誉世界，因此从长期来看，全世界的人们，尤其是那些富人将仍然愿意使用瑞士银行的服务。