美国EIA原油库存超预期 油价先跌后涨

周三，美国能源信息署（EIA）公布的数据显示，上周美国EIA原油库存增加量远超预期，美油急速下滑。不过，WTI原油合约交割地Cushing地区库存少于预期，美油随后上涨。

EIA公布的原油库存数据显示，美国2月25日当周原油、汽油、精炼油库存增量均高于预期。其中，汽油库存大增1030.3万桶，创2001年3月以来单周最大涨幅，预期为增加395万桶，前周为增加842.7万桶。汽油库存增加了4.6万桶，预期为减少200万桶，前周为减少311.8万桶。精炼油库存减少了172.2万桶，预期为减少250万桶，前周为减少271.1万桶。

通常，炼油厂在2月和3月进行季度性维护，因此分析师们预计，未来几周原油库存还会增加，因为炼油厂购买的原油数量会下降。美国2月25日当周EIA精炼厂设备利用率86.6%，低于前周的87.4%。

尽管EIA原油库存数据本身高于预期，但WTI原油合约交割地Cushing地区的库存仅增加了50万桶，少于预期，这对美油构成支持。美油随后反弹。

此前，投资者预计Cushing地区库存大增，布油和美油差价持续扩大。然而，最新EIA数据出来后，人们认为布油美油差价会缩小，因此美油下跌后反弹，收盘上涨2%，收于51.53美元/桶。而布油收盘下跌0.8%，收报60.55美元/桶。

周三公布的EIA原油库存数据与周二API原油库存数据趋势并不完全吻合。API数据显示，美国2月28日当周原油库存增加290万桶，前周为增加890万桶，其中Cushing地区原油库存增加120万桶，前周为增加240万桶。精炼油库存减少29.6万桶，前周为减少240万桶。汽油库存增加53万桶，前周为减少160万桶。API数据公布后，油价上涨。

周三早些时候，伊斯兰国（IS）袭击伊拉克石油管道，油价一度迅速上涨。彭博新闻社援引伊拉克电视台报道称，恐怖分子伊斯兰国（IS）烧毁了Tal Hasiba地区的石油管道，Tal Hasiba位于伊拉克Tikrit的东部。