美联储：美国经济继续保持扩张势头

美国联邦储备委员会4日发布全国经济形势调查报告称，1月初至2月中旬美国经济活动继续保持扩张势头，个人消费、制造业及就业水平稳步增长。

美联储当天发布的报告是根据下属12家地区储备银行的最新调查结果编制而成，也称“褐皮书”。报告显示，大部分地区个人消费继续增长，制造业活动继续加强，房地产和建筑活动各地表现不一，大部分地区房屋销量和价格稳步增长。

报告还显示，大部分地区和行业就业水平保持稳定或者继续增加，部分地区用工需求旺盛，尤其是对熟练技术工人的需求强劲。受低油价影响，部分地区石油和天然气生产相关行业出现裁员现象。

美联储每年发布8次“褐皮书”，通过地区储备银行对全美经济形势进行摸底。该报告是美联储货币政策决策例会的重要参考资料，美联储下一次货币政策决策例会将于3月17日至18日召开。