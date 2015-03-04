黄金国际板将增多种货币交易

3日，全国人大代表、上海黄金交易所理事长许罗德在接受上证报记者专访时透露，上海黄金交易所将进一步完善产品体系，增加更多新规格的产品，并推出更多基于人民币定价的黄金交易产品。

据介绍，上海黄金交易所国际板自去年9月18日开业以来，运行平稳。一是交易路径通畅；二是借力自由贸易账户实现了离岸资金和在岸资金的有效划转，资金流也处于通畅状态；三是风险得到了有效控制，运行至今交易金额已达600多亿元，没有发生任何风险事件；四是境外投资者对市场和产品越来越熟悉，交易强度和频率都明显增加。

许罗德表示，下一步，金交所将充分利用上海国际金融中心和上海自贸区的优势，加大产品创新力度，提升对会员机构的服务水平，以吸引更多投资者和离岸资金参与进来，实现市场的进一步活跃。

其中，在创新产品方面，未来上海黄金交易所将进一步完善产品体系，增加更多新规格的产品，并新推更多基于人民币定价的黄金交易产品。“现已形成了现货、递延等产品，主要以竞价产品为主，未来将增加询价产品。”许罗德称。

黄金国际板的制度设计也将进一步优化，如扩大保证金种类。许罗德表示，金交所将在今年二季度增加保证金种类，由目前的离岸人民币扩大到主要可兑换币种，包括美元、欧元、日元、英镑等，同时将仓单或一部分债券等质押也可作为保证金参与交易。

“保证金交易及信用交易是激活市场的重要支撑，在履约保障不受影响的前提下，降低交易参与者的保证金成本是服务优化的重要方向。所以仓单、债券等质押为部分保证金将是非常好的选项，能大大降低交易成本，激活市场活跃度。”一位业内人士对记者表示。

该市场人士表示，预计未来市场还会有更多创新，如对黄金掉期、黄金内外基差、黄金互换、黄金权证、黄金远期权证等方面将有更多推进，同时黄金交易所国际板的创新还能为银行在自由贸易区的后续产品创新打下基础。

黄金国际板作为上海自贸区的一个亮点，其顺利推出很大程度上也是有效利用了自贸区的一系列制度创新。运行至今，金交所对于自贸区的金融创新有何感受，是否有更高诉求？

对此，许罗德表示，自贸区金融创新为黄金国际板的推出创造了很好的条件，比如自由贸易账户体系，包括允许离岸人民币和外币直接投资黄金市场等。

他说：“随着业务进展，市场对金融创新提出了更高要求，比如要求自由贸易账户体系的效率更高，细节更完善，同时要求金融服务的水平更高，要求具有国际性的金融服务水平和能力。”

众所周知，黄金国际板是中国第一个国际板，也是上海自贸区第一个国际板。除了黄金国际板，上海自贸区还将推出一系列金融资产国际平台，以及一些大宗商品国际平台。

许罗德还指出，真正的国际金融中心是离岸市场和在岸市场的深度融合，所以建议一些国际平台在做市场顶层设计时要考虑两者深度融合，而不能搞成两张皮，分别按照离岸金融的路子或在岸金融的路子来设计。