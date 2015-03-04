沙特上调官方售价 国际油价大涨

石油输出国组织(OPEC)头号产油国沙特周二发布最新价格清单，宣布4月起对亚洲和美国的官方石油销售价格(OSP)分别上调1.4美元/桶和1美元/桶。受此提振，国际油价上涨。

纽约商品交易所4月份原油期货价格上涨93美分，涨幅为0.9%，至50.52/桶。布伦特原油价格上涨1.48美元，涨幅高达2.5%，至61.02美元/桶。

近几个月来，沙特价格一直被密切关注，分析人士将之视为该国石油战略的风向标。尽管价格持续暴跌，但沙特始终拒绝减产。去年，为维持市场份额，沙特曾宣布下调对亚洲和美国的官方石油售价。

Jefferies LLC能源部门高级副总裁Andy Lebow指出，沙特上调价格“表明市场对沙特原油的需求好转”。

根据美国能源信息署(EIA)发布的数据，去年12月份，美国石油产品日消耗量为1950万桶，创2010年12月份以来最高水平。不过，受利于国内页岩油产量蓬勃增长，美国对沙特原油的需求不再似从前那样强劲。

据报道，EIA的数据显示，去年12月份，美国从沙特进口石油的规模为81.3万桶/日，创2009年8月份以来最低水平。

TD Securities大宗商品策略师Michael Loewen声称，“上调对美国的官方售价并不代表一切都已经结束。”在他看来，新的价格反映出精炼石油产品需求上行。