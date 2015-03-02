尽管市场预期矿山持续关闭将造成新供给不足，但现货锌价未能有所提升。经过2015年年初的短暂上涨之后，在过去一周左右的时间内，锌价从近1美元/磅下跌至0.90美元/磅。

锌价近期走软是因为最近刚刚结束的中国新年假期造成了金属交易清淡。同样，中国经济增长放缓的迹象也使锌价遭受损失。

在最近的月度市场最新报道中，加拿大丰业银行(Scotiabank)的大宗商品专家帕特里夏·莫尔强调了锌价的疲软。

莫尔指出：“在四种主要的基本金属(铜、锌、镍和铝)中，锌是表现最佳的金属，报0.93美元/磅，尽管价格已经从去年12月份的0.985美元/磅小幅下滑。”

她继续说道：“基本金属价格因原油价格下跌和中国经济增长放缓造成的负面情绪而受到影响。中国1月份制造业采购经理人指数下滑至紧缩模式(低于50关口)，这表明，制造业活动不断下降。”

不过，莫尔仍然保持看涨锌价的观点。莫尔及其同事依然认为，鉴于没有明显的新供应来替代矿产供给，矿山关闭应该会支撑价格。

莫尔指出：“在2016至2017年度，锌价可能攀升至高达1.60美元/磅——1.70美元/磅。”

今年晚些时候，澳大利亚世纪(Century)锌矿预计会关闭，而其他矿山可能将在未来几年内关闭。

在接受彭博社采访时，锌矿商新星公司(Nyrstar)首席执行官海因茨·艾格纳表示，当世纪锌矿关闭时，50万吨锌将从市场上蒸发。

他告诉彭博社：“我们正走向一个预计会比较短暂的时期。”

然而，一个未知因素是，当这个时期来临时，中国国内供给可能会如何应对价格不断上涨，这也许会再次迅速来临。

当然，鉴于锌广泛用于镀锌钢，其命运将取决于汽车和卡车的需求。尽管欧洲汽车销售一直低迷，但中国消费者正日益成为该市场上的一大力量。

与此同时，鉴于燃料价格较低，美国消费者似乎正在抢购更多的钢/锌密集型多功能跑车(SUVs)和卡车。