上证指数在上升趋势经过了一个10%幅度的技术调整之后形成了一次反弹。存在两个压力位。第一个压力位位于3300点附近，这是一个长期压力位。第二个压力位位于3400点附近，3400点的压力位是作为一个暂时性的压力位而形成的。

10%的趋势调整行为在3060点至3400点之间形成了一个宽阔的盘整带。调整行为开始于2015年1月。幅度低于10%的下跌是一个技术调整，一般随后会出现反弹，然后长期上升趋势持续。

调整行为已经在一个为期7周的横向盘整带中形成。盘整行为仍然伴随着当前的盘整在继续。上证指数的盘整包括经常的强劲反弹与回落的行为。

处于3060点至3400点之间的盘整带为上升趋势的突破与持续创造了一个良好的基础。在3400点附近获利了结的投资者现在又回到了市场，在从3060点反弹时买入，他们预期上升趋势会持续。倘若指数成功突破至3400点附近的压力位以上，将会看到投资者的买入活动增强。

位于3400点附近的压力位并没有构成一个三重顶形态，因为3400点附近的接触点过于互相靠近。三重顶形态一般需要10至14周时间来形成。

顾比复合移动平均线指标(GMMA)长期组均线的宽阔发散确认了投资者对于趋势持续的强大支撑。GMMA长期组出现略微收敛的情况，但是它现在已经拐头向上，并且正在发散。这是行情看涨的行为。

投资者要注意观察的关键特征是GMMA短期组，它显示出交易者的行为。GMMA短期组出现收敛，并随着反弹活动从GMMA长期组的上边缘拐头向上。这也是行情看涨的行为。

市场继续处于一个行情看涨的盘整阶段，但是，倘若反弹力量良好，可以发展成为一个突破，超越3400点，并形成新的长期上升趋势。如果突破至3400点以上，第一个上方目标位于3600点附近，它是根据3000点至3300点之间的盘整带进行计算得出的。根据3000点至3400点之间的盘整带的宽度计算，从位于突破3400点的位置开始计算，第二个上方目标位于3800点附近。

这些上方目标与长期压力位进行比较，长期压力位是根据上证指数月线图计算得出的。市场在3750点附近有长期历史压力位。这是最重要的位置，所以3750点是突破至3400点以上之后的可能目标价格。