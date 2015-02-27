印度成全球最大黄金消费国

2014年黄金供给维持在历史高位的同时需求总量微降。其中印度时隔3年再次超越中国成为世界第一大黄金消费国，此外全球央行继续增持黄金，俄罗斯一国便买入了其中的三分之一。

世界黄金协会（World Gold Council）日前发布的2014年全年《黄金需求趋势报告》显示，全球黄金市场已告别2013年的极端情况回归平稳。2014年全年黄金总需求为3924公吨，同比下降4%，其中第四季度黄金需求为987公吨，同比上涨6%，主要受央行购金和金饰在年末销量上升影响。

2014年总供应量为4278.2吨 ，与2013年基本持平，因为再生金的供应量缩减至七年来的新低，抵消了同比增长2%至3114公吨的金矿产量。

金饰需求继续成为全球黄金需求中最大的组成部分。2014年全球金饰需求为2153公吨，同比下降10%。世界黄金协会认为此次下降在意料之中，因为2013年金价下跌推动了金饰需求的激增，尤其是中国仍在消化2013年积累的创纪录购金量。而印度作为全球两大黄金市场之一，金饰需求去年全年增长8%至662公吨，使得2014年成为该国金饰需求自世界黄金协会1995年有记录以来表现最好一年。

尽管印度政府在2014年大部分时间对黄金实施进口管制，印度在婚礼和节假日期间的黄金消费依然推高了金饰需求。中国的金饰需求虽然同比下降33%，2014年仍成为其金饰需求史上表现第二好的年份。

在总量上，印度自2011年来首次超越中国，以842.7吨成为全球最大黄金消费国，而中国则从2013年创纪录的1311.8吨大幅下降至813.6吨。

投资需求作为另一个全球黄金市场的重要推动力，从2013年的885公吨上涨至2014年的905公吨，同比增长2%。2013年的大幅买入后，投资者暂缓了进一步的购金行为，金条与金币投资需求总量下降了4成。这一下降被ETF减持的大幅放缓所抵消，ETF减持从2013年的880公吨降低至2014年的159公吨。

各国央行在2014年继续将黄金视为储备资产。全球央行全年需求上涨17%至477公吨，为50年来第二高的年份。央行旺盛的需求在2014年第四季度尤为突出，同比上涨40%至119公吨。这也是各国央行连续第16个季度以及连续第五年成为黄金净买家，其中俄罗斯央行的贡献尤为突出。

2014年，俄罗斯因乌克兰危机而面临各种不确定性：年初发生国际制裁后，又出现严重的经济衰退，并一直持续到年末。在动荡的一年里，俄罗斯额外购买了173吨黄金（占全球央行2014年总需求的36%）。

此外，全年科技领域的黄金需求同比下降5%至389公吨，达到2003年以来的最低水平，主要因为在焊线生产中以更为廉价的铜和钯铜等替代品取代黄金已是大势所趋。

2014年第四季度的黄金供应量缩减2%，从1113.4吨降至1091.0吨，使全年供应量稳定在4278.2吨。 虽然矿产产品年产量创下新高，矿产产品供应量的增长却被不断缩减的回收量抵消。

在吨位上， 2014年供应链中的总矿产产品供应量新增145吨 ，而回收量下降了140吨。

矿产黄金产量则增长2%达到历史新高，至3114.4吨，世界黄金协会预计2015年会保持该水平。 自2008年出现10年来的最低水平以来 ，至2013年，矿产产品每年平均增长4.7%，这主要是因为2001年至2011年间黄金价格长达十年的上涨导致了供应量的膨胀。

不过2011年和2013年黄金价格的急剧下降导致新采矿项目的发展严重减缓，世界黄金协会报告中称，因为生产商主要关注削减成本和重组 。所以 ，虽然明年产量会保持在或接近该记录水平，但当前经营创造更多输出量的潜力是有限的。