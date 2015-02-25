国际油价5连跌收低0.3%

北京时间2月25日凌晨消息，纽约原油期货连续第五个交易日走低，周二收盘下跌0.3%，报每桶49.28美元。投资者正在等待稍后公布的美国原油库存数据。

纽约原油期货和伦敦北海布伦特原油期货价格在昨日交易中均下跌逾2%，其中前者的跌幅更大，原因是市场看空人士仍在重点关注美国原油库存上升至历史新高的问题。美国石油协会(API)和美国能源部下属能源信息署(EIA)分别将在今天晚些时候和明天发布上周的原油及石油产品库存报告。

经济学人智库(Economist Intelligence Unit)在其最新的全球报告中指出，美国市场上仍有足够的低成本原油产能，这意味着2015-2016年中原油库存将再次扩大，但扩大的速度将远低于2012-2014年。报告指出，美国原油钻探平台的数量已大幅减少，但将经历一段滞后期，随后才会导致美国页岩油的供应受到抑制。

报告还称，原油价格仍将继续受到美元走强的影响，预计2015年中美元兑欧元将进一步升值。通常美元汇率上涨会导致以美元计价的商品期货价格下跌，因持有其他货币的投资者买入这些商品的成本将会变高。经济学人智库仍旧预测今年布伦特原油期货的平均价格将 为54.4美元/桶，纽约原油期货的平均价格则将为48.7美元/桶。

美联储主席耶伦周二发表的言论也引发了原油市场的关注。她在向美国国会参议院下属银行委员会作证时表示，美国的就业状况一直都在很多方面取得改善，并补充道，如果美国经济继续像美联储所预期的那样取得改善，那么该行就“将在某个时刻开始考虑调高联邦 基金利率的目标区间”。但耶伦强调指出，对前瞻指导中有关“耐心”一词的修改不应被解读为表明美联储一定会在随后的几次会议上加息，这一点是很重要的。

与此同时，美国钢铁工人联合会(United Steelworkers)组织的炼油厂工人罢工事件尚未得到解决，该工会称，约有6600名工会工人正在全美各地15座炼油厂和化工厂进行罢工，工人与美国石油公司之间的谈判仍在继续。