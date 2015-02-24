72%的塞浦路斯民众认为他们跟欧盟没有联系

位于地中海东北的岛国塞浦路斯，地理位置属于亚洲，但却是个实实在在的欧盟国家，不过塞浦路斯民众却认为他们并不“欧洲”。

欧洲民调机构Eurobarometer公布的最新调查结果显示，虽然入盟已逾十年，花着欧元，且享受欧盟种种便利政策，但72%的塞浦路斯民众认为他们跟欧盟没有联系，是欧盟国家中比例最高的。此外，64%的塞浦路斯人称感觉不到自己是“欧洲人”。

塞浦路斯人对欧盟不感冒，不仅因为该国在地理位置上远离欧洲大陆，也因为欧盟对塞浦路斯实施的一系列紧缩措施。塞浦路斯人认为，该国是被“牵连”卷入金融危机的，但却被实施了最严厉的紧缩措施，超过75%的被调查者将此归咎于欧盟

不断传出的腐败丑闻让塞浦路斯人对本国政治也极其失望。调查显示，超过九成的民众不相信政党，77%不相信议会，72%不相信政府，70%的人不相信司法系统，60%不相信警察。

此外，绝大多数塞浦路斯人对本国和欧盟的前景持悲观态度，金融危机使得他们更加怀疑欧盟和政府的相关政策。

2013年3月，塞浦路斯政府与欧元集团和国际货币基金组织在内的国际救助机构达成100亿欧元救助协议。根据协议，塞浦路斯实施了一系列严厉的紧缩措施。