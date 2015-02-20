澳元要小心一“定时炸弹”：铜价可能再度跳水

澳元/美元在经历了1月的大幅下挫之后，上周有短线企稳的迹象，周五(2月20日)亚市盘中汇价于0.7803水平附近低位震荡。不过，澳元多头可能需小心一个“定时炸弹”：铜价可能再度跳水。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜本周以来小幅回升，但随着中国农历春节的到来，中国市场参与者离场带来压力令铜价反弹势头趋弱。

摩根大通私人银行亚洲投资长Fan Jiang之前表示，铜价反弹的动能不足，空头减仓导致的反弹缺乏持续性。

从2014年7月到今年1月，铜价大幅下跌，从每吨7200美元左右跌至大约5340美元，不过最近反弹至5700美元左右。

铜的供需基本面亦不容乐观。高盛指出，铜供需基本面疲软的一个有力证据是全球最大铜生产国智利的引申库存过去半年攀升至超过10年来的最高水平，恰好与同期铜价下跌相呼应。

根据高盛的分析，2014年下半年智利精炼铜引申库存增加13-17万吨，除2013年4月港口罢工所造成的库存激增之外，创10年多来最高水平。

而从技术上看，彭博技术分析师指出，“伦敦金属交易所(LME)三个月期铜反弹受阻于5795附近，这里是本轮走势38.2%的斐波那契回撤位。同时，KD指标显示铜价已经出现超买，暗示未来下跌风险加剧。”

回想1月14日，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜一度暴跌7.1%至每吨5445.00美元，澳元/美元随后跌逾0.8%至0.8085，开启了新一轮跌势的序幕。而铜价如果近期再度下挫，澳元恐将再遭打击。