欧股指数涨0.27% 希腊债务大戏继续上演

北京时间2月20日凌晨消息，周四，希腊债务大戏继续上演，新的左翼政府提出贷款展期申请，但是遭到德国的坚决反对，欧股指数全天交易的大部分时间在小幅上涨和下跌之间波动，最终小幅收高0.27%。

泛欧道琼斯指数周四收于381.41点，上涨了0.27%。该指数早些时候曾有更大涨幅，但是在媒体报道称德国方面指责希腊要求将援助贷款展期六个月的申请并不是“朝向一个解决方案的实质性建议”之后出现波动。

在激进左翼联盟的领导下，希腊新政府坚决要求将一个贷款项目和2400亿欧元（2730亿美元）的援助项目加以区分，而后者即将在本月底到期截止。希腊政府在周四提交正式的申请，要求将贷款项目展期六个月，而德国政府称，希腊的要求不符合援助项目的条件，这一提议只是希望获得过渡性的融资。

欧股指数周四低开并一度有0.8%的跌幅，推动指数上涨的消息是希腊正式提出了贷款展期申请。不过希腊政府也明确表示，不会接受援助项目下所有严苛的紧缩措施要求。欧元区财政部长会议将在周五举行，对这一提议进行评估。

希腊雅典综合指数周四走势波动，最终涨1.06%，收于856.50点。金融板块继续上涨：希腊国民银行涨7.14%，阿尔法银行涨6.41%，比雷埃夫斯银行涨4.48%，欧元银行希腊涨2.56%。

欧元兑美元汇率周四盘中下跌近0.3%至1.1389美元。欧洲央行在周四早些时候公布了1月决策会议的会议纪要，不过对欧元汇率并没有产生明显的影响。这是欧洲央行历史上首次公布决策会议的会议纪要，显示在当时的会议中，决策层对低通货膨胀可能长期延续的担忧促使他们最终决定批准一个规模要超出市场预期的债券采购项目。

原油价格在周四再遭重创。美国能源部能源信息署的库存报告显示，美国商品原油库存在截止2月13日结束的一周中增加了770万桶，远超310万桶增幅的分析师平均预期。油价随后大跌超过2.5%——行业组织美国石油协会周三晚些时候的报告称，上周原油库存大幅增加了1430万桶，油价在当时立即跌破了每桶50美元。

欧股市场中石油和天然气板块指数周四跌1.96%，收于312.88点：英国优选石油公司跌4.94%，挪威国家石油公司跌3.34%，挪威海底和洋面工程承包商Subsea 7股价跌3.75%，英国图洛石油公司跌2.66%，英国天然气集团公司跌2.58%，荷兰皇家壳牌和英国石油公司分别跌2.07%和1.24%，工程企业伟尔集团跌1.74%。

主要区域指数中，法国CAC 40指数周四涨0.71%，收于4833.28点；德国DAX 30指数跌0.07%，收于11001.94点；英国金融时报100指数跌0.13%，收于6888.90点。

其他个股走势方面，德国运动装备巨头阿迪达斯宣布开始寻找下任首席执行官人选，股价大涨5%；英国饮料品制造商雷盛公司宣布接受美国竞争对手Ball公司提出的44亿英镑（68亿美元）收购要约，股价大涨6.05%。

兰德黄金资源公司股价周四涨0.68%，航空引擎供应商罗尔斯罗伊斯涨2.94%。

欧洲最大航空承运商法航荷航表示，将把未来两年的投资计划缩减6亿欧元（6.8亿美元），股价大跌5.02%；英国航空的母公司国际联合航空集团和易捷航空分别涨1.90%和2.12%。

英国煤气供应商森特里克集团的母公司英国燃气财报不及预期，拖累其股价大跌8.54%；公用事业企业苏格兰及南方能源跌0.52%，不过同一板块的联合公用事业集团和国家电网公司分别涨0.70%和1.96%。