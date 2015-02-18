油价暴跌之际巴菲特清仓埃克森美孚股票

北京时间2月18日消息，因油价下跌，巴菲特旗下博客写拉萨伟（223300, 745.00,0.33%)公司对其持有的埃克森美孚(93.05, -0.32, -0.34%)(Exxon Mobil Corp)股票进行了清仓，撤出了对这家世界上最大的能源公司高达37亿美元的投资。

据伯克希尔周二向监管机构提交的文件显示，截至12月31日，该公司的美国股票持仓中，已经没有埃克森美孚公司股票。而三个月之前，伯克希尔还持有后者大约4100万股。

文件显示，伯克希尔增持了农业设备制造商迪尔公司(Deere & Co.)的股票，并持有21世纪福克斯(35.06, 0.34, 0.99%)公司的股份。

油价在去年6月份以来在供应过剩冲击下已经腰斩。作为最受推崇的投资者之一，去年巴菲特持有的一些股票也历经动荡。在英国乐购数次下调其盈利预估后，巴菲特减持了该公司股份；而在投资IBM公司之后，IBM股价也出现下跌。

“选股是一项困难的工作，永远能选中正确的股票几乎不可能。”野村证券分析师Cliff Gallant表示。

根据文件，伯克希尔哈撒韦还清仓了康菲石油公司的少量股份。

文件显示，截至去年12月31日，伯克希尔持有1710万股迪尔公司股份，基于该公司周二收盘价89.92美元，巴菲特公司所持股份价值15.4亿美元。而截至去年9月30日，伯克希尔持有该公司股份为757万股。

伯克希尔持有21世纪福克斯的股份为475万股，基于周二收盘价，所持股份价值1.6亿美元。文件还显示，伯克希尔增持IBM公司649万股至7697万股。