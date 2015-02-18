金砖四国黄金产量和需求远超西方 西金东流趋势明显

从2013年金价大跌还是，实物黄金(1209.00, 0.40, 0.03%)的西向东流就是很明显的趋势。尤其金砖四国占有相当大比例的黄金市场。

据美国地质勘探局(USGS)数据显示，巴西、俄罗斯、中国和南非这四国在2014年总共生产了915吨黄金。

而西方那些比较主要的国家，澳大利亚、美国和加拿大在2014年总共的黄金产量为641吨，比金砖四国少了差不多30%。欧洲各国在2013年生产了仅仅21吨黄金，2014年的产量差距也不会太大，因此可见西方和东方的差距。

从需求来看，差别同样大。

中国、印度和俄罗斯在2014年总共消费了1901吨黄金，西方各国的需求量则只有545吨。

在西方各国和地区中，欧洲需求266吨、美国需求179吨，澳大利亚和加拿大估计需求100吨，因此总量只有差不多545吨。

以上这些国家和地区的黄金需求总量达到了2446吨，金砖国家占比78%，西方则只有22%。

尤其在西方诸国的需求涨，欧洲占了大头。

金砖国家所消费的黄金量是其黄金产量的108%，而西方国家黄金的黄金需求则仅为其产量的85%。尤其欧洲需求占大头但产量很低，这也就意味着美国、加拿大和澳大利亚出口的大量本身的黄金产量。

不过金砖国家本身来看，黄金需求的构成也有不同，中国和印度的黄金需求大多来自私人投资者，而俄罗斯的需求则大多来自其央行。