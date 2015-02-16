能源价格跌出机会 华尔街大鳄猛捡“便宜货”

伴随能源价格暴跌，一些相关资产成为华尔街大鳄所瞄准的“猎物”。根据美国相关法规，管理股票资产超过1亿美元的基金经理人必须在每一季度末之后的45天内公布一份名为“13F表格”的文件，披露在过去一个季度内的持仓情况。

许多大鳄通常会选择在最后一刻递交文件，截至记者发稿，巴菲特及索罗斯等备受瞩目的明星经理人尚未递交文件。但从现有的“13F”投资文件中，依然可以找到大鳄们的投资踪迹，他们中的多位选择在去年四季度低位增持能源股。

大鳄猛捡能源“便宜货”

根据13F文件披露，明星对冲基金经理人塞思·卡拉曼和丹·勒布在去年四季度买入了能源股，油价下跌让一些公司看起来极具吸引力。

其中，塞思·卡拉曼旗下Baupost集团增加对Cheniere能源公司的持股。目前，Cheniere已经成为该基金持仓最大个股，截至去年四季度末，这些股票的总价值为9.72亿美元。该集团还买入510万股Antero资源公司的股票，使总持股达到785万股，价值为3.185亿美元。被该基金纳入麾下的还包括油气勘探及生产公司Kosmos能源。

而丹·勒布旗下第三点对冲基金新买入了500万股能源巨头Phillips 66的股票，截至去年末，这些股票的价值为3.585亿美元。依照市值看，这家能源公司是美国最大炼油商，该公司旗下业务也曾经被“股神”巴菲特相中。第三点基金还几乎把对能源基础设施公司Williams Cos的持仓翻倍。增持400万股，这些股票价值为1.798亿美元。

丹·勒布在上周发表的致客户信中说道：开始看到能源相关资产的价值，并找到重组投资组合的潜在机遇。

另一大知名对冲基金Highfields则在去年四季度增加了300万股Anadarko 石油公司的持仓，使该公司所持股份总价值增加到3.308亿美元。绿光资本增加对美国煤炭和天然气生产商Consol的持股，目前该股是这一对冲基金第四大股票持仓。

全球基准的布伦特原油价格今年已脱离低点反弹了近三成，但仍较去年的高点下跌约一半。美国原油产量达到30年来的最高水平，而石油输出国组织在这种情况下为保住市场份额依然保持其产量目标不变，这些因素导致原油价格下跌。

美股的未来是个谜

金融股也是受到投资大鳄们关注的类别之一。其中，第三点基金在去年四季度新买入了500万股花旗集团股份，并投资于保险商美国国际集团。理查德·佩里旗下的佩里资本同样大举买入美国国际集团，并买入Ally金融公司股份。

中国电商业者阿里巴巴也受到关注。第三点基金在去年四季度增持38.9%的阿里巴巴存托凭证至1000万股。然而，淡马锡投资公司卖出730万股对阿里巴巴存托凭证的持股，手中还剩余1070万股。

对冲基金Appaloosa创始人戴维·泰珀则显示出对美股未来的担忧。在上季度对美股的持仓减少约40%至40亿美元。该基金出脱对花旗集团、Halliburton、脸谱网及苹果公司的持仓，同时还将一支跟踪标普500指数的ETF持仓抛售大半。

他在去年12月时表示，标普500指数在2015年还可以上扬8%至10%。但是他也提醒投资者警惕，2015年可能与1999年很像，美股或出现泡沫。

在去年四季度，标普500指数上扬4.4%。去年，美股累战历史高位，标普500指数年内五十余次刷新纪录收盘高位，为1995年来之最。

高盛策略师戴维·考斯汀预计，今年标普500指数将上涨2%，达到2100点，理由之一是美联储可能加息。而加拿大皇家银行资本市场策略师乔纳森·戈卢布相对乐观。他预计估值、股票回购和企业利润率都将在今年上升，从而帮助市场上涨13%至2325点。他称，经济衰退会破坏牛市，但没有任何迹象显示美国经济将要萎缩。