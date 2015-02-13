最值得投资的新兴市场排名：韩国第一 中国第三

北京时间2月13日消息，随着美国、德国等发达国家股市处于或接近历史最高水平，许多投资者都将目光投向估值较低的新兴市场。

不过新兴市场通常风险较高，比如爆发“卢布危机”的俄罗斯让投资者损失惨重，更别提2013年才被MSCI从发达市场降级为新兴市场的希腊。此外，其他新兴市场要么处于经济增速下降过程中，比如中国；要么经济陷入滞胀和面临衰退风险，比如巴西和委内瑞拉等。

由于大部分新兴市场国家都是大宗商品出口国，大宗商品价格下跌也让这些国家的经济增长和货币面临压力。去年12月15日，彭博新兴市场货币指数跌至10年来最低水平。

不过不同新兴市场国家存在非常大的差异，彭博综合各种指标对25个新兴市场进行了排名，以帮助投资者判断哪些国家最具投资价值。

根据这一排名，韩国为最具投资价值的新兴市场国家，总得分为70.7分，其次是卡塔尔、中国和阿联酋。倒数三名则是埃及、希腊和印度。

这一排名主要综合今明两年GDP增速预期、股市市净率(P/B)、国债违约掉期(CDS)和营商环境排名。市净率是衡量一国股市估值水平的常用指标，比市盈率(P/E)通常更为可靠。CDS则是衡量一国国债的违约风险，数值越大说明违约风险越高，比如韩国CDS只有17基点，而希腊高达1449基点。

排名第一的韩国各项指标表现都很出色，不但经济有望实现3.6%的年增长、股市市净率只有1.0倍，营商环境排名在全球第5名。中国经济增速有望达到6.5%，不过股市市净率为2.0倍，营商环境排名为90。

印度2014年曾经是全球表现最强劲的市场之一，莫迪政府上台之后投资者对改革抱着很高的期望，此外过去困扰印度的高通胀和赤字问题也大为缓解。不过印度股市已经大幅上涨，市净率达到3.1倍，同时其营商环境排名为142，在25个新兴市场国家中排名最后。