中印市场萎缩致全球黄金需求下降

界黄金协会(World Gold Council)周四表示，去年全球黄金需求下降，因为中国和印度这两大重要市场的购买量减少。

2014年黄金总需求3,924吨，前一年为4,088吨。不过去年年底黄金需求增加，第四季度需求为988吨，同比增加6%。

世界黄金协会投资策略部董事总经理郭博思(Marcus Grubb)表示，2013年黄金购买量破纪录后，2014年企稳。

市场还在从2013年第二季度的动荡走势中恢复。当时金价出现30多年来最大年度降幅，引发需求激增，尤其是印度和中国的买家纷纷逢低买进。因此，世界黄金协会称，2013年的黄金需求创下纪录高点4,088吨。

与此同时，美国经济和美元走强使黄金价格对于持有其他货币的投资者而言更高。

中国和印度是最大的黄金消费国，其整体需求大约占全球需求的一半。但去年两国的黄金购买量急剧减少，印度购买量减少14%，至843吨；中国的购买量减少38%，至814吨。

不同种类的黄金需求存在差异。占整体需求约三分之二的珠宝需求去年下降10%。

但印度的珠宝需求增加19%。因为印度人会在节日和婚礼时购买珠宝。

但中国的珠宝需求下降了三分之一左右。世界黄金协会称，2013年消费激增消耗了需求，导致去年珠宝需求下降。

世界黄金协会预计明年印度和中国的黄金需求将上升。该协会估计这两个国家的黄金消费量将各达约900-1,000吨。

据报告显示，在主要黄金消费经济体中，只有英国和法国上年总需求上升，分别上升18%和16%。在英国，皇家铸币局(Royal Mint)最近首次铸造面向公众发售的金币，这类举措增大了持有黄金的流行度。

世界黄金协会市场情报负责人休伊特(Alistair Hewitt)在接受采访时称，2007年之前，欧洲的金条和金币市场基本是不存在的。他说，但自2008年金融危机以来，欧洲人成了黄金的狂热粉丝，现在欧洲的黄金消费量可与印度和中国比肩。

与此同时，各央行过去一年 买入477吨黄金，较2013年增长17%。据世界黄金协会表示，俄罗斯央行买的最多，其次是伊拉克和哈萨克斯坦，显示出新兴市场国家用传统避险资产黄金作保值手段来防范经济震荡的需求并未消退。

不过，经过了动荡的一年，乌克兰2014卖出了近19吨央行黄金储备，黄金储备减少了44%。该国一直在东南部地区打击俄罗斯支持的分裂分子。

2014年，包括金矿供应的、回收的、生产商用于对冲操作的黄金在内的黄金总供应量减少2%，至1,091吨，上年为1,113吨。不过，据世界黄金协会的数据，金矿产量创纪录水平，达3,114吨，增长2%。预计2015年黄金产量将持稳。