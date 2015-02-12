全球贵金属：去年黄金需求创五年低点，金饰金币金条销售下滑--WGC

路透伦敦2月12日 - 世界黄金协会(WGC)周四表示，去年黄金需求创五年低位，金饰、金币及金条的买气未能跟上2013年的高水位，特别是消费大国中国。

但WGC投资董事总经理Marcus Grubb指出，黄金需求从2011年高峰以来的下跌趋势料将在2015年扭转。

“以吨数而言，我们预期(2015)全年市场将在4,100-4,200吨之间，”他称。“我们预期印度需求上升，我认为也将在中国见到大幅改善。”

2014年需求下滑情况受到几个因素限制，包括黄金基金出脱持仓速度减慢、官方需求上扬、以及印度金饰买盘回升。

根据WGC与汤森路透GFMS分析师共同编制资料显示，去年全球黄金需求下跌4%，至3,924吨，为2009年以来最低年度总量。

“我们预期今年各央行将从市场抽走400吨，”Grubb称。

“金饰需求也将是2015年的一大推力，如果金市走强，投资需求将改善，上市交易基金(ETF)也会改善。”

去年全球金饰需求下跌10%，中国金饰需求减少33%，至623.5吨。

整体黄金投资成长2%，由885吨增至905吨，主要由于黄金ETF卖出数量由上年的880吨减至159吨。

金币及金条需求下滑40%，中国下滑50%，中东减少23%，土耳其及美国各减少46%及31%。