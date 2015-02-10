国内油价13连跌后迎年内首涨 汽油涨0.21元

今天，国家发改委宣布将上调国内成品油价格，汽柴油从2月10日零点开始每吨上调290元和280元，折合成90号汽油和0号柴油每升分别上涨0.21元和0.24元，全国平均来看，92号汽油每升上涨0.22元，95号汽油每升上涨0.24元。这也是2014年7月以来，国内油价出现罕见的“十三连跌”后，出现的首次上涨。此次油价调整不涉及消费税。

市场普遍认为，由于供需基本面并未有明显改善，近期国际油价的反弹并不意味着油价短期内将重回上行通道。预计市场在消化掉钻井数量减少、石油生产商削减开支等因素后将回归理性。但油价继续探底的空间也已非常有限。

对于今天的油价上调厦门大学能源经济研究中心主任林伯强认为：目前国际油价仍处于大幅的波动当中，这次的油价上涨并不意味这拐点的来临，未来的趋势仍不明朗。

加满一箱油多花10块钱

2月6日是本计价周期的第九个工作日，也是可计算国际原油价格的最后一个交易日。由于低油价令更多美国钻井停产，当天国际油价继续反弹，3月交货的纽约轻质原油期货价格上涨1.21美元，收于每桶51.69美元。这也使得今日国内汽、柴油价格上调已无悬念。

从2014年7月22日油价第一次下调起，十三“连跌”已致成品油每升累计下调：汽油2.03元，柴油2.4元。以此计算，50升油箱的私家车，加满一箱油能省100元。本次上调油价，对于普通私家车主来说影响并不是很大，每箱油只多花10块钱。

国际油价或将继续震荡

近日国际油价的反弹是否意味着国内汽、柴油价格将再度迎来一波强势上涨？市场普遍认为，由于供需基本面并未有明显改善，近期国际油价的反弹并不意味着油价短期内将重回上行通道。预计市场在消化掉钻井数量减少、石油生产商削减开支等因素后将回归理性。但油价继续探底的空间也已非常有限。

“近期的暴涨暴跌说明此轮油价调整可能已接近底部，金融炒作因素在油价波动中的作用开始凸显，看多和看空预期的博弈在加大。”国家信息中心经济预测部宏观室主任牛犁说。

在市场对于国际油价或已接近底部的情绪中，以往影响油价的供需基本面、地缘政治、金融炒作等诸多因素稍有变化，都可能引起国际油价较大幅度的波动。预计近期国际油价将继续维持波动性较强的震荡格局，并带来国内成品油价格的震荡起伏。