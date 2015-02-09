揭秘：欧版QE和欧洲黄金回家行动背后的逻辑

北京2月9日讯欧洲各国再一次想到了一块儿：一场如火如荼的‘黄金回家”行动正在引起越来越多欧洲国家的兴趣。而在不久前，欧洲宣布每月购买600亿欧元债券，宣告欧版QE时代的真正来临。

黄金向来是闻QE就欲起舞。欧版QE和欧洲“黄金回家”行动背后又有着怎样的逻辑和联系？

欧洲“黄金回家”行动如火如荼

2月4日比利时公共广播RTBF报道称，比利时计划将存储在英国的200吨黄金遣返回国。由于考虑到安保问题，具体的取回时间被保密。但报道中提到具体的遣返细节：称将由50名士兵和一架直升飞机参与运输。

比利时存在英国的这200吨黄金价值约70亿美元，目前被存放于地下65英尺深、3尺厚的金库中。

追根溯源，在上世纪30年代，比利时为了防止纳粹获得黄金，将自己的黄金储备存到了英国，比利时为这些黄金每年支付28万美元的金库租赁费。

作为最早提出自“黄金回家”行动计划的国家，德国2014年从国外运回120吨黄金储备，其中35吨来自巴黎，85吨来自纽约。加上2013年取回量，到目前为止，德国一共运回了157吨黄金，67吨来自巴黎，90吨来自纽约。

德国是全球仅次于美国的第二大黄金储备国，最新数据显示，德国央行官方持有黄金储备达3391吨。

2013年，德国央行决定将在2020年之前，取回存在海外黄金中的674吨黄金储备。正是德国的这一决定，拉开了欧洲“黄金回家”计划的序幕。

中国经济网记者统计发现，之后不断有欧洲国家跟随德国脚步，走上德国相同的道路。

2014年11月21日，荷兰中央银行称，该行近期从纽约提取被保管的122.5吨黄金并将其运回了阿姆斯特丹。

此外，还有消息称奥地利也有计划将其存放在英格兰银行的黄金储备运回国内。去年11月，法国右翼政党国民阵线的领导人勒庞(Marine Le Pen)向法国央行发信，要求法国取回存在海外的黄金，并停止出售，还要求动用外汇储备购买黄金。去年曾闹得沸沸扬扬但最终未获通过的的瑞士黄金公投也是要求所有持有的黄金都必须存于瑞士国内。

欧版QE时代来临

欧洲这么多国家纷纷加入“黄金回家”行动，不禁让外界思考这背后的深藏的逻辑。有一种市场解读称这表明当前货币金融体系存在的信任危机。

对于这种解读市场不一定都认同，可是不能否认的事实是欧洲确实在2015年宣布了原超投资者预期的量化宽松政策。

欧洲央行央行马里奥？德拉吉(Mario Draghi)1月22日宣布，将从3月起每月购买600亿欧元的欧元区债券，持续到2016年9月，除非欧元区通胀回升接近2%，将会停止购债。

市场预计，如果该计划持续到明年9月的话，总规模将达到1.14万亿欧元。

对于欧版QE时代的来临，摩根士丹利解读称，欧元区一如市场预期推出QE，这对欧元来说已经造成根本性利空。

大摩称，欧元跌势还受到其他三方面制约：首先，欧元区不断出现资金外流。其次，欧元越来越多的地被当作融资货币来使用。再者，因欧元贬值厉害，各大央行外汇储备中欧元占比也在不断下降。这些综合因素或促使欧元继续延续跌势。

瑞银也在分析研报中指出，欧版QE会给全球的金融市场带来全方位的影响和后续效应。瑞银除了表示欧版QE将利空欧元外，还指出黄金是QE的最大受益者。

或许正是因为欧版QE时代的来临，欧元贬值成为无可避免的事实，这个时候将硬通货黄金放在“家”里，欧洲会更心安吗？

荷兰央行运回黄金后向外界发布的声明对此给出了肯定的回答：“通过本次调整，荷兰央行加入其他央行，将更多的黄金储备保存在国内。这样做除了更好地平衡分配黄金储备，也可以起到提高公众信心的效果。”