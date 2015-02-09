黄金一周供求关系：SGE交割量强劲 去年中国黄金数据疲软

离开了表现强劲的1月后，黄金市场在2月第一周就遭遇困难。1月非农的强劲表现使得金价大幅下跌至1240美元/盎司下方，不过金价的下跌也意味着此前疲软的实物黄金需求可能受到推动。

年初各种数据也开始纷纷出台，总体来看，2014年尽管金价下跌不大，但对黄金来说，需求也略显疲软。

中国黄金协会：2014年中国黄金产量452吨 消费886吨

中国黄金协会周五(2月6日)发布数据显示，2014年中国的黄金产量上涨5.5%至452吨，连续第八年成为全球最大黄金生产国。

全年中国的黄金消费在886吨左右，同比下降24.7%。

中国黄金协会表示：“尽管2014年黄金消费量有很大下降，但长期的趋势来看，需求增长趋势没有改变。”

2015第三周SGE黄金交割量再涨 今年至今已超200吨

数据显示，1月19日至1月23日也就是2015年的第三周中，上海黄金交易所(SGE)的黄金交割量为70.6238吨，较前一周总计的70.003增加了0.89%。

如果保持每周都有这样的交割量，那么SGE今年的交割量可超过3000吨。

GFMS报告：中国黄金产量遥遥领先 大矿企有所减产

从GFMS的数据来看，中国的黄金产量在持续增加，并且处于遥遥领先的状态。排名第二的是俄罗斯，产量超过了澳大利亚。俄罗斯去年的黄金产量增加了9%。

在黄金生产商方面，一些全球最大的黄金生产商的产量有些下降，主要是因为投资的缺乏和矿井的关闭。Barrick的产量下降最大，而Newmont也有被AngloGold Ashanti超越成为全球第二大黄金生产商的可能。