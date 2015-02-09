美国敦促欧元区领导人向希腊妥协

北京时间2月9日上午消息，据《金融时报》报道，美国奥巴马政府敦促欧元区领导人对希腊新政府作出更多让步。

报道援引欧盟和美国官员的话称，欧元区一些成员国，尤其是德国，坚持“希腊必须履行原定预算削减承诺”的强硬立场，希腊新政府则誓言结束财政紧缩 。美国对此僵局深表不安。

美国一名高官表示，“我们建议双方各自作出一些妥协。一个国家能承受多大程度的紧缩，是有诸多限制的。”

此前，奥巴马曾指明确表示，国际债权人不能对一个经济不景气的国家始终保持压力，在某些方面必须帮助希腊制定增长战略以归还债务，消除一些赤字。同时，希腊需要进行经济结构调整以提升竞争力。

自上台以来，在紧缩问题上，希腊新总理齐普拉斯的立场一直非常清晰：坚决反对“三驾马车”向希腊提供援助的要求——大幅度紧缩。

目前，齐普拉斯正在准备在希腊议会上发表就任以来首次重要讲话。对此，欧盟领导人密切关注。到目前为止，欧盟领导人们尚不愿意满足他的终止紧缩政策，给予希腊债务减免的要求。

希腊援助协议将在2月28日到期。如果与国际债权人的谈判不顺利，希腊将得不到偿还到期债务、发展经济甚至是维持政府运转所需的资金，债务违约噩梦可能会变成现实。多数债权人希腊希腊能申请债务延期，其中包括再度承诺继续经济改革。

美国和欧洲领导人担心，希腊目前的状况可能会导致该国最终选择退出欧盟。

美国高官表示，谈判破裂将引发严重的溢出效应。

据报道，美国财政部高级欧洲官员Daleep Singh将率代表团抵达希腊。

美国财政部发言人未就此事发表置评。