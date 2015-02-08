作为全球外汇储备第五大国，俄罗斯加大了黄金储备的力度。根据英国《金融时报》报道，在俄罗斯与西方关系日益紧张以及卢布汇率下挫之际，俄罗斯买入黄金的规模达到自前苏联解体以来最高。俄罗斯央行2014年购买黄金量占全球总比例达1/3，其大量购买黄金主要是想摆脱对美元的依赖，支撑大幅贬值的卢布。当下一轮卢布危机爆发时，手握大笔黄金的俄央行将与强大的做空势力展开新一轮厮杀。

黄金购买创纪录

2014年，全球央行总共净购入461吨黄金，比2013年高出13%，这是自1971年“金本位”终结以来第二高位。在2008年金融危机爆发之后，各国央行持续实施外汇储备多元化策略，其中一个手段即为增持黄金。在过去6年里，全球央行已增持1800吨黄金。

最令人关注的是，俄罗斯的购金数量非常可观。根据汤森路透旗下黄金矿业服务公司（GFMS）的数据，2014年前11个月，俄罗斯央行共购入黄金152吨，较前年暴涨123%。

据《华尔街日报》报道，国际货币基金组织（IMF）1月27日公布数据显示，2014年12月，全球第五大黄金持有国俄罗斯连续第九个月增加黄金持有量，当月增加20.73吨，至1208.23吨。

过去一年，卢布在剧烈动荡中贬值了大约50%。为了挽救卢布，俄央行曾采取大幅抛售国际储备的措施。根据《金融时报》报道，去年12月底，俄罗斯的外汇储备总额达到3850亿美元，而前一年为5000多亿美元。

不过，据彭博社报道，自2005年起，俄罗斯黄金储备增长超过3倍，总额达到1993年以来最高峰。

对此，《金融时报》援引麦格理银行分析师马修·特纳的评论称：“这很显然是利多金价的。如果黄金不被央行买走，就会被私人投资者或珠宝商买走，价格就会更低。”

即使全球央行成为买金大户，且今年以来金价已涨逾6%，市场仍普遍看淡黄金后市。美国全国广播公司财经频道（CNBC）报道，今年金价恐难再站上1300美元。投资银行高盛预计，未来3个月黄金目标价为每盎司1290美元，未来12个月目标价仅为1175美元。

Phillip Futures分析师李豪伊认为：“今年黄金应该会再度走低，美联储持鹰派立场增添了金价的负面压力，因利率上升和美元升值将削弱黄金做为替代性资产的吸引力。”

地缘政治考虑

《金融时报》分析称，此次俄罗斯大举购买黄金的动因在于，俄罗斯希望摆脱对美元的依赖并支撑陷入困境的卢布。过去一年，由于油价下跌以及欧美制裁，卢布兑美元汇率已下跌一半。俄罗斯央行的外汇储备（主要为美欧政府债券）也一直下滑。