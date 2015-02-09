1月出口数据不佳 人民币或存贬值压力

海关总署2月8日发布最新数据显示，中国2015年1月贸易顺差达600.32亿美元，创历史新高。其中，按美元计价的中国1月出口同比下滑3.3%，大大低于前值增长9.7%。尽管人民币在1月贬值0.7%，但出口不佳或说明了当前人民币的贬值幅度对出口的带动作用有限。

招商证券宏观研究主管谢亚轩对《第一财经日报》表示，虽然贸易顺差创新高理应有助于人民币汇率稳，但从2014年12月公布贸易数据的市场反应来看，出口不佳是市场关注点所在，人民币汇率贬值或压力加剧。

不过，通常中国农历春节前的进出口数据对实际需求的反应相对较弱，加之1月实体经济数据有限，对于具体经济形势的判断仍需进一步关注后期数据。

全球需求疲软拖累出口

1月出口同比增速-3.3%，大幅不及预期，与官方PMI中新出口订单分项较上月回落一致。

招商证券宏观团队表示，出口主要受到外部环境动荡和春节因素的基数效应影响。中国对欧美日出口增速分别为-4.6%、4.8%、-20.6%，其中对日本出口增速受到去年基数的影响大幅回落，但环比下滑幅度并不大，欧盟经济和通胀的进一步下滑或影响了需求；对东盟出口仍维持15.5%的高增速；对俄罗斯出口由于俄本国的经济动荡大幅降至-42.1%；对香港出口增速降至-11%。

“1月出口不佳也说明了人民币贬值对于出口的带动作用非常有限。”谢亚轩说。

此外，1月进口同比增长-19.9%，同样严重不及预期，创五年多以来最大跌幅，预期下滑3.2%，前值下滑2.4%。这同官方PMI中进口项显著下滑一致，主要受内需不振、大宗商品价格持续下滑和春节效应的影响。

不过，通常中国农历春节前的进出口数据对实际需求的反应相对较弱，加之1月实体经济数据有限、淡季期间数据代表性不足和春节的干扰因素，要判断真实的经济运行状况可能要进一步观测后期数据。

“在我们看来，3月宏观数据才是对实体经济真实运行状况最好的衡量，有可能会决定未来两个季度的政策走向。”瑞银在数据公布前表示。

不过就目前形势而言，谢亚轩认为全球经济整体较为疲弱，使外需对我国出口的带动有限。

欧美货币政策分化影响国际流动性

此前，苏格兰皇家银行首席经济学家高路易（Louis Kuijs）在接受《第一财经日报》专访时表示：“最为关键的出口数据并未受到影响，因此如果不到万不得已，央行并没有足够动力推动人民币贬值。”然而随着1月数据的出炉，不济的出口数据是否会加大人民币贬值压力？

“虽然贸易顺差创新高理应有助于人民币汇率企稳，但从（去年）12月公布贸易数据的市场反应来看，出口不佳是市场关注点所在，人民币汇率贬值或将压力加剧。”谢亚轩说。

不过值得注意的是，多方专家对本报记者表示，在强美元格局下，2015年也可能出现资金快进快出、汇率“多波多折”的情况。不过，在央行维稳金融系统的使命前，在人民币国际化的中国梦下，汇率波幅、资金流动等需要在中国经济可容忍承压的范围之内。

以此推想，当前需要关注的点或不在于人民币会否大幅贬值，而是人民币的波动区间究竟如何？此前不少分析师预计2015年汇率将在6.0至6.3这一区间波动，但鉴于央行的市场化意图和欧洲宽松的不确定因素，人民币是否会进一步贬值突破6.3这一点位，仍需密切关注市场动态。

此外，随着上周五（2月6日）美国非农就业数据的出炉，美国似乎在向世界宣布“王者归来”。 美国1月季调后非农就业人口25.7万人，超过预期的22.8万人，截至目前，非农就业人口连续12个月增幅在20万人以上。美元指数也随即一举摆脱了前几日的震荡盘整，立即重新站上94，截至记者发稿前，美元指数为94.64。

市场人士告诉记者，借力非农数据作为转机，美元的另一波牛市行情或将开启。由此，市场越发担忧，强美元或进一步造成资金外流，加大人民币贬值压力。

不过值得庆幸的是，过去三周，亚洲新兴市场国际资金流动状况在欧元版QE的刺激下出现资金回流。中国台湾、印度这两周资金流入规模大幅好于去年年末，泰国、印尼等国资金流出规模明显收窄，目前只有韩国国际资金流动没有出现改善。并且，日本也出现大量资金流入。招商亚洲新兴市场资金流动指标1月最后两周明显回升。可见，现阶段全球流动性在欧洲央行非常规货币政策的影响下有了明显的改善。

对于全球货币政策宽松、美国即将步入加息周期的分化背景下，市场需要辩证看待发达国家货币政策变化带来的影响，特定时间内新兴市场也将发生阶段性资金流入。