方威铭：2月9-13日现货白银、原油操作建议

市场动态：美国1月新增非农就业人口为25.7万人，高于彭博新闻社调查经济学家平均22.8万人的预期。12月新增非农就业人数从25.2万人大幅上修至32.9万人。新增非农就业人口连续12个月在20万人以上，为1994-1995年以来最好成绩。从去年11月至今年1月的三个月间，美国每月平均新增非农就业人口达33.6万人，创下1997年11月以来最好表现。方威铭分析认为，经季节性因素调整后美国非农数据表现超过预期，尤其是平均时薪与劳动参与率也都于1月份上升。而美联储层多次暗示将于六月加息，之前由于通胀数据疲软，市场对于联储加息的预期有所推迟，而随着今日数据的公布，这一预期又再度加强。美国利率上升将提高以美元计价资产的回报，从而吸引更多投资者追捧美元。不过非农就业数据所带来的提振并未能持续，在希腊问题再度恶化的影响，

再度重复了冲高回落的走势。盘中，希腊官员表示欧盟拒绝了希腊额外发行45亿美元

的请求，若无过桥协议，希腊将于2月底耗尽现金。。

方威铭分析，如果未来下调希腊评级，将评估希腊政府与欧元区当局之间近期潜在的谈判结果，将评估希腊政府通过扩大当前与欧盟支持计划来确保中期融资能力安全的能力；如果雅典政府不能及时与国际债权人达成协议，将会考虑希腊政府债券当前的Caa1评级，但“非常不可能在短期之内”上调希腊政府

的评级，一旦希腊财政形势得到整固、且实施结构性改革，倒有可能考虑上调其评级。展望下周，希腊债务危机的动向将继续置于市场的中央舞台，预计事态可能朝着相对积极的方向迈进，但对于货币市场的冲击恐怕有限，因央行货币政策预期正逐渐成为主导欧元的决定性因素。

黄金技术面分析：小时图在1265一线开跌，直接4连阴，一举到达1228附近，下跌趋势线于1256附近破位，布林带开口，下轨下移，均线发散，MACD绿色动能柱放量缩减，KDJ指标触底，RSI向下发散，整体弱势，目前半小时偏下缩口，黄金反弹重点关注1238阻力位，下方关注1228，1220支撑。破位即可追单操作。

现货白银技术面分析：上周五非农数据好于预期，同时美国各方面数据都出现一定的稳定及新高，白银承压下行，下方最低触及3267，晚间收盘在3300，对于数据公布后，白银整体走势均出现偏空，同时日图上，白银在经过前期的反弹触及3500后，依然属于弱势震荡，附图上来看技术面上整体还是偏空的走势，下方关注3300的得失，其次3250，若3300无法站稳，短线白银将继续进行回落走势，预计试探前面低点，四小时图上，白银跌破布林下轨，下周一开盘时，预计还是会先维持弱势震荡，同时会试探站上3300的点位，操作上，看空，但不要盲目追空，先以3350-3250区间操作为主

鲁银操作建议预测：（天通银、新华银、粤贵银、白银T+D、大圆银泰均可参考）

1，银价触及3340-3350一线空单，止损3378，目标看3300附近

2，银价下破3280回调3290-3300一线跟空，止损3330，目标看3250-3230

3，银价触及3220-3230一线多单，止损3195，目标看3260-3280

4，银价触及3400-3410一线空单，止损3438，目标看3360-3350

现货原油技术面分析：原油近期一直处于大涨大跌的走势中，日图上上方受MA2均线的压制320附近，同时附图上，MACD多头发散，RSI及STOCH均向上运行，整体有较强的反弹走势，四小时图上下周原油关注320-330一带的阻力，若有投资者还未能找到合适的落脚处，可以加方威铭体验方威铭老师给你带来的激情。同时下方关注310支撑，预计周一开盘后会先有回落，若破310下方继续看300，整体的操作区间会维持在310-320大区间300-330

原油（鲁银商品）操作建议预测：（前海油、北交所石油、93#汽油均可参考）

1，原油触及322附近空单，止损326，目标看315

2，原油触及312附近多单，止损308，目标看318-320

3，原油若破这个区间具体策略咨询本人