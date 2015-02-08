国际清算银行：油企债务加剧了油价跌势

北京2月8日午间消息 国际清算银行(BIS)今日称，原油价格自2014年中期以来大幅下滑，仅从产量和消费量的变化方面来解释是不对的，因为套期保值和能源公司的债务水平也起到一定的作用。

国际清算银行对近期原油的下跌情况和1996年及2006年的状况进行了对比，对比发现此次原油价格下跌与前两次并不相同，此次原油产量接近预期，而原油的消费需求仅稍微的低于预期。

国际清算银行称：“油价的快速下跌和每天油价达大幅波动让人想起了一种金融资产。”

该行还称，OPEC拒绝减产成为近期油价下跌的关键因素，但是其他的因素已经加剧了油价下跌。这些因素就包括近些年石油部门上升的债务。较大的债务负担可能已经影响了石油市场。

该行分析称：“在高债务背景下，油价下跌弱化了石油公司的资产负债表，收紧了这些公司的信贷条件，这些都加剧了油价的跌势，结果石油资产被抛售。”

油价下跌提高了油企的风险，导致油企资金流动减少无力支付债务的利息，这会导致油企继续出产更多的原油以维持资金流动，推迟对原油供给量的削减。

在新兴国家还有一个特殊的因素，近期美元走强对已经负债的油企打击更是雪上加霜。

油企对掉期交易商的依赖自2010年来日益上升可能也是导致油价下跌的一个原因。国际清算银行称：“在油价波动性上升和在负债油企的产负债表收紧之时，这些掉期交易商就变得不愿意给油企提供保护了。”

原油价格波动性反映出掉期交易商在行为上赞同降低仓位，无论何时，只要金融环境变得更加动荡，他们都会这样做。

清算银行称，这反过来可能导致油企希望通过衍生品市场直接对冲日益下降的收入，这可能影响了近期油价的走势。