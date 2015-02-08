俄罗斯通胀率飙升至15% 食品价格恐失控

在卢布贬值、因反制裁而限制进口部分国家食品的情况下，俄罗斯国内食品价格已经失控，迫使政府官员考虑是否应对“基本的食品种类”设定价格上限以抑制飙升的通货膨胀率。

俄罗斯政府公布最新数据显示，该国1月份通货膨胀率已上升至15%，创7年新高，而仅一个月前，通胀率仍为11.4%。这意味着长期困扰俄罗斯的通胀问题在央行多次加息的努力下并没有得到缓解，再加上近日俄罗斯央行已经加入全球降息大军，恐让通胀率面临持续飙升的风险。

目前，市场预计在今年3月俄罗斯通胀率将达到17%。近日，据海外媒体报道，在卢布贬值、因反制裁而限制进口部分国家食品的情况下，俄罗斯国内食品价格已经失控，迫使政府官员考虑是否应对“基本的食品种类”设定价格上限以抑制飙升的通货膨胀率。

2月4日，俄罗斯副总理阿尔卡季•德沃尔科维奇(Arkady Dvorkovich)曾表示：“我们将会考虑如何有效地将这一限制形成立法，政府可能授予国家竞争事务监管机构更大权力来强制执行对于现有零售市场的监管。”但目前对于 “基本食品种类”的具体范围并没有明确划定。

“我们此前预期的因卢布汇率大幅下跌而造成进口商品价格大涨已经成为现实。而且外溢效应会在未来几个月持续发挥作用，可能在今年第二季度将通货膨胀率推高到17.5%甚至更高。” 凯投宏观的新兴市场经济学家丽莎•厄尔莫兰科(Liza Ermolenko)说道。

此外，在通胀节节攀升的前提下，1月30日，俄央行意外宣布降息200个基点，将关键利率由17%下调至15%，这一举动再次让市场哗然，多位业内人士表示，在俄罗斯当前国内经济环境下，俄央行选择加息并非明智之举，这样的措施可能造成通货膨胀失控的风险。

美国银行美林证券的首席俄罗斯经济学家弗拉基米尔-奥萨科沃夫斯基(Vladimir Osakovsky)表示：“通货膨胀率已经接近利率，这风险是很大的。理论上来说，俄央行应该加息而不是降息，显然降息的时机并不成熟。”

“俄央行的压力会越来越大，随着国内经济不断坠入经济衰退的深渊，俄央行降低贷款成本的压力也在不断增加。这最终会制造出更大的金融风险，威胁宏观局势稳定。”俄罗斯券商BCS Financial Group的首席经济学家Vladimir Tikhomirov也坚称降息并不是俄央行的最佳选择。

对于市场的质疑，俄罗斯央行行长伊万娜•纳比乌琳娜(Elvira Nabiullina)在降息之后发表声明表示支持降息。“俄央行正在试图平衡抑制通胀和重振经济这两大目标。”

对于业内人士此前指出的“俄罗斯目前通货膨胀率已经接近利率，存在极大风险”这一说法，纳比乌琳娜解释道：“名义利率和通货膨胀之差值构成的实际利率仍在正值范围内。”但这一说法目前已被证实是错误的，近日公布的俄罗斯通胀率为15%，而目前关键利率同样为15%。

业内人士预计，俄央行很可能在通胀飙升的情况下，依然选择再次降息。

咨询公司Capital Economics的经济学家Liza Ermolenko在接受媒体采访时表示，俄央行在未来几个月很可能继续降息。

他认为，通胀的大幅上升并不会阻止俄央行在未来几个月进一步降低利率。“俄央行似乎更看重油价和卢布汇率，因此更可能基于这两种变量去做决定，而不是通胀水平。”

“在这样的环境下，再一次地降息是与以通货膨胀作为优先级目标的政策相违背的。” 阿尔法银行某分析师说道。