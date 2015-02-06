美国经济再现“暴雪效应”

近日，一场暴风雪横扫美国纽约和波士顿，降雪量接近3英尺，海边的巨浪越过防波堤，迫使海边居民逃离家园。

寒冬再次向美国经济伸出魔掌，这场暴风雪至少对美国20%人口造成影响，导致航班取消、运输枢纽关闭、学校停课等等。

这让投资者想到去年美国一季度经济增长因寒冷天气而遭受重创，美国国内生产总值（GDP）同比仅增长了0.1%，几乎是停滞不前。今年第一个月再遇暴风雪天气，美国经济增长会否再次受到拖累？

美国《华尔街日报》评论认为，暴雪对经济在短期内是不利的，之后或许会给经济带来提振，就如去年的情况一样。

拖累经济下行

据美国国家海洋与大气管理局预计，去年冬天异常恶劣的天气给2013年第四季度GDP造成0.1个百分点的拖累，给2014年第一季度GDP造成1.4个百分点拖累。2014年1~3月美国GDP下滑2.1%，为经济衰退以来最差表现。新增就业也非常少，2013年12月~2014年3月平均每月新增就业人数略高于16.3万人，2014年全年月均增幅为24.6万人。

去年1~3月期间美国恰逢多年未遇的严寒天气，在这个冬天，“极地漩涡”经常被人们提起。严寒和暴雪阻碍了交通，学校停课，政府部门和不少公司关门，许多美国民众无法通勤上班。

美国圣路易斯市一宏观经济顾问公司经济学家赫佐(BenHerzon)称，今年暴风雪侵袭的大部分地区人口众多、经济活动兴旺，如果经济活动放缓几天甚至一周，那么国内生产总值可能受到影响。

中国社科院美国所经济室助理研究员刘元玲告诉国际商报记者：“恶劣的天气在多大程度上对一季度GDP产生影响还不好量化，但是像房地产等消费市场受到的冲击还是很大的。房地产市场还处于触底反弹缓慢复苏过程中，外部因素非常容易影响到市场的复苏速度。另外，无论是线上还是线下的购物都会受到冲击，因为物流交通会瘫痪或缓慢。”

去年一季度美国同样遭受了寒冷天气的侵袭，当时部分地区积雪厚度超过30厘米，道路湿滑无法通行，航班被迫取消、学校宣布停课。导致出口大幅下滑，一季度经济复苏因寒冷天气的破坏而放缓，第一季度经济下滑2.1%。不过，随着天气回暖，美国经济复苏得以反弹，二季度经济增长达到4.6%。

中投顾问宏观经济研究员马遥也分析道，暴雪和冻雨等自然灾害会给人们的日常生活和经济活动带来负面影响，如受暴风雪影响，会导致高速公路关闭、商业和住宅区停电、交通不便，上下班等正常活动受到影响等。美国一季度经济数据可能会受到影响，但是总体的商业活动依然正常进行，如大型商贸企业可以自行发电等来降低损失。

经济仍有韧性

2013年入秋后美国也曾遭遇暴风雪天气，造成超过50%的美国国土被冰雪覆盖，部分地区积雪厚度达到90厘米，不禁令人担心恶劣天气是否会影响美国经济复苏的步伐。

最为明显的是，2013年12月美国非农就业人口因受暴风雪天气影响而大幅下滑，仅新增7.4万人。同时，美国零售销售数据亦受到严寒天气的冲击，2013年11月美国零售销售大幅下滑，直到进入2014年后才开始逐步回升。

但美国经济显示出了它的韧性。2014年第二季度GDP回升，第三季度则加速增长，表明严酷的暴风雪会延迟而非消除经济活动；这种天气可能也会令经济指标失真。经季节性因素调整后，美国第二季度GDP折合成年率增长4.6%，第三季度增长5.0%，是11年来最高增速。“每年一季度的恶劣天气也让居民和企业有足够的心理准备和应对措施，因此综合负面影响不会很大。”马遥随即表示。

同时，刘元玲认为，一季度的数据更多的是因为当地消费受到影响，天气不是主要因素。“美国往年一季度的经济数据都不太理想，其中有气候因素，最重要的还是美国消费旺季都集中在上一年四季度的感恩节和圣诞节期间，一季度往往处于消费淡季。”