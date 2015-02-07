黄金酒：对酒当歌，加金为何

又是一年春来到，今天立春，春节放假还会远吗？

小编脑海里立刻浮现出一句已经烂熟的广告语“今年过节不收礼，收礼只收xx金”。





你说大家要真不收礼倒也是一桩美事，但这大过年走亲串友的，谁好意思空着手去，送什么礼呢，酒自然是上乘之选。

今天就来说说“黄金酒”吧，不是活跃在广告里的“黄金酒”，人家好歹也号称添加了鹿茸、龟甲、西洋参，有强身健体之功效。小编要说的“黄金酒”，是卫计委最近征求意见的那种将金箔作为食品添加剂加入但又不知道有什么功效的白酒。

是的，就是这么直白简单又粗暴。

当别人在研究宇宙的时候，我们在讨论到底要不要往白酒里加“金子”，小编也是醉了。

正所谓，对酒当歌，加金为何？

对身体有害吗

近日，国家卫计委官网刊登了《国家卫生计生委办公厅关于征求拟批准金箔为食品添加剂新品种意见的函》，函件称，经审核，拟批准金箔为食品添加剂新品种，现已开始征求各相关单位意见并向社会征求意见，时间截止到2月20日。

该函件中显示，允许金箔作为食品添加剂的产品仅为白酒，最大使用量为每公斤0.02克。至于为何在白酒中添加金箔以及添加金箔的好处，函件只字未提。

对于平时没事儿好喝两口的人来说，还是拉倒吧，古代就有“吞金自尽”的说法，万一喝出问题，还要去找厂家扯皮，多麻烦呀。

但小编思来想去，总觉得这事有哪里不对。做金箔的黄金，真的有毒吗？卫计委的人又不是脑壳打铁，非要制造毒酒啊。

该涨知识了。

有专家说了，现代医学证明，纯金是无毒的，吞入纯金物件并不会引起中毒死亡。

古代文献里记载的一些因喝了少量含有金箔的酒而死亡的案例，极有可能是由于当时冶炼技术有限，金的纯度不高，含有其他有毒杂质，或者有人事先在金箔上涂了毒物。而“吞金自尽”，则可能是金制品导致消化道破裂、出血等并发症所致，这种一般需要很大的吞金量。

金属金作为添加剂用于食品中并不是什么新鲜事儿。近点说，国内已有多家企业生产“金箔酒”；往远一点看，日本、东南亚一带食用金箔也非常盛行，金箔大餐、金箔酒、金箔水、金箔糖果、金箔糕点……

金光闪闪没啥口感

好吧，你们说没事就没事呗。但专业人士似乎并不认为这就是好事。

“我还没想明白，白酒中添加金箔能有什么作用。”中国食品工业协会、白酒专业委员会常务副会长兼秘书长马勇表示，食品添加剂能否获得审批，应该看其是否具备技术的必要性。但是作为纯粮固态发酵白酒，添加金箔没有任何意义和技术必要性。

中国农业大学食品学院营养与食品安全系副教授范志红也表示，从营养学的角度看，目前已确定人体必要的元素有20多种，但肯定不包括金。

我们一小老百姓，哪知道那么多，反正往酒里加金箔，不说有啥神奇的功效，好歹也能增加个口感啥的吧。但是专家也说了，这样加入纯金打造的“金箔”的白酒，在口感上甚至没有一丝改变。

而且还有专家表示，金子在人体内不会消化，也不会堆积，会原封不动离开人体。简单来说，就是喝了加金箔的白酒，金箔会随粪便排出体外。

说到这里小编觉得可以打住了，有些事情就是经不住深想，不然掏大粪又会重新回归热门职业排行榜。

对于“黄金酒”你还有啥想法，不如约小编喝两杯吹一吹？

“含金酒”

是在为涨价找借口？

国家卫计委公开征求意见拟批准金箔用于白酒，一石激起千层浪，白酒？金箔？这两样似乎毫无关系的东西，而今却扯在了一起，立马引来众多争议。

其实，天下熙熙，皆为利来；天下攘攘，皆为利往。

明眼人不难看出，相关企业试图把金箔列为食品添加剂，或许是“醉翁之意不在酒”，而在为产品涨价找理由。正如此次卫计委征求意见稿中的标准，500克装白酒添加金箔量最多0.01克，黄金原料成本不过2元多钱。业内人士称，“都是些地方品牌，但是同一品牌添加金箔的价格要达到300多元，而不添加的则仅需几十元钱。”

去年也有媒体报道称，在位于南京的中国金箔艺术馆里有一种价值不菲的高档白酒在销售，一套礼盒3999元。

黄金入酒的负面影响不容小视。黄金常常被誉为富贵的象征，历来是人们追逐的奢侈品。近年来，一些商家或者通过给商品贴金、镶金或者通过私搭配送来提高商品的价格。从金箔胶囊、金箔烤鸭，再到如今的金箔酒，纯粹的商品竟然被异化为“含金量”的比拼；觥筹交错之间，必然会宣扬一种猎奇性的消费取向。

或许，这种不溶于水的金箔，助长的只是某些人的面子。

人们担心，如果这种不正常的消费势头不能被遏制，势必造成奢靡之风在全社会扩散，消解来之不易的反四风成果。

企业作为市场主体固然有相对的市场行为自由，但只有顺应公众对于企业践行社会责任的期盼，才能获得人们的尊敬和信任，换来长远健康的发展。每个行政部门都能考虑人民群众的根本利益，顺应社会发展的潮流大势，认真聆听群众意见，尽心尽力履行职责，才能不断提升行政决策的能力水平，做社会责任和良好秩序的坚定守护者。