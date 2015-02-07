传Facebook或与小米展开合作

据美国财经网站Motely Fool 2月5日报道,消息人士对路透社表示，早在去年12月脸谱(Facebook)创始人扎克伯格(Zuckerberg)与中国互联网新贵——小米科技首席执行官雷军相互有合作意向。虽未达成协议，但是“脸谱想要进入中国，小米则是想要向外扩展，因此他们都认同合作的重要性”。

据一些业界分析师称，一方面，小米是中国最大智能手机生产商，全球市场份额仅次于三星电子和苹果。如果与小米进行战略合作，脸谱将获得另外一条发布应用产品的渠道，并得到一个强有力的盟友，以便摆脱在中国被禁的处境。

另一方面，脸谱觊觎中国市场已久，而与脸谱合作也有助于提升小米的国际形象。脸谱已经拥有全球13亿用户，对小米来说能够使用其庞大的用户数据库将具有非凡价值，因为该公司正寻求发展成为一家提供综合在线服务的全球性互联网企业。

然而目前之所以未能达成合作，是因为双方之间仍存在一些政治和商业上的顾虑。消息称，雷军顾虑出售股权给脸谱，可能带来政治面的影响。而且，如果与脸谱携手，小米还担心会破坏与谷歌的合作关系。谷歌是小米至关重要的合作伙伴，因为小米手机使用的正是安卓(Android)系统平台。