收盘：油价反弹财报利好美股收高

北京时间2月6日凌晨消息，周四美国股市收高。原油期货价格大幅反弹。企业并购交易消息与财报利好，推动道指进入今年上涨区域。

美东时间2月5日16:00(北京时间2月6日05:00)，道琼斯工业平均指数上涨211.86点，报17,884.88点，涨幅为1.20%；标准普尔500指数上涨21.01点，报2,062.52点，涨幅为1.03%；纳斯达克综合指数上涨48.39点，报4,765.10点，涨幅为1.03%。

投资者正在权衡辉瑞制药公司的170亿美元并购交易消息，以及多家企业财报。市场似乎未受到希腊问题的影响。周三欧洲央行表示不再接受希腊债券作为抵押品。

经济数据面，美国劳工部宣布，截止1月31日当周美国的首次申请失业救济人数增加11000人，总数攀升至27.8万。此前接受MW调查的经济学家平均预期该数字将上涨至29万。

劳工部的另一份数据表明，美国第四季度劳动生产率下降1.8%，因为雇员劳动时间的增加超过了产量增长。劳动时数增加5.1%，为1998年以来的最大增幅，表明雇佣人数与工人劳动时间均有所增加。但产量仅增加了3.2%。

劳工部称，第四季度的单位劳动力成本增加2.7%。平均时薪增加了0.9%，但按照通货膨胀因素调整之后的工人工资增加了2.1%。

就业咨询公司Challenger,Gray&Christmas周四发布的报告显示，今年1月美国企业计划裁员数环比大增63%，至53,041人。该报告称，上月超过2.1万个职位的裁减是近期油价下跌直接造成的。美国能源行业1月份的计划裁员数比2014年全年总数还多出42%。

另据报道，美国2014年贸易赤字为5050亿美元，2013年为4764亿美元。

希腊债务问题仍然受到关注。希腊央行行长斯托纳拉斯(Y. Stournaras)周四表示：周三欧央行取消希腊债券充当贷款抵押品特殊豁免权的决定是可逆的，前提条件是希腊与欧盟达成新的援助协议。由于希债信用级别不足以充当抵押品，此前欧央行为之提供特殊政策。昨天欧央行这一决定导致希腊股市一度跌9%以上，银行股暴跌20%。

丹麦盛宝银行股市策略部门总监皮特-甘瑞(Peter Garnry)认为，周三美国股市显然对希腊消息反应过度。他表示：“从债券市场表现来看，市场越来越认为希腊只是一个独特案例，不会波及欧洲其他部分，最终希腊对欧洲与欧洲央行的底牌会遭到削弱。”

甘瑞称，乐观的美国领先经济指标指数以及欧洲经济增长放缓，将激励美国投资者。此外，“能源期货价格维持低位也提升了零售销售与消费者信心，这些都促进了风险偏好。”

波士顿联储主席埃里克-罗森格伦(Eric Rosengren)周四发表讲话称，美国通货膨胀没有上涨的迹象。他表示：“美国采取谨慎态度，仍然是合适的。”

个股消息面，美国药物及医疗设备制造商Hospira(HSP)股价大涨，此前辉瑞制药公司(PFE)宣布将以大约170亿美元的价格Hospira (HSP)。根据协议，辉瑞将为每股Hospira股票支付90美元，较该股周三收盘价溢价39%。

Michael Kors(KORS)股价走低，该公司公布了疲软的业绩展望。

Dunkin'Brands Group(DNKN)股价走低，该公司的盈利低于市场预期，并公布了回购7亿美元的计划。

Keurig Green Mountain(GMCR)股价走低，该公司的季度业绩、展望均低于市场预期。

周四盘后,Twitter，linkedin(LNKD)、GoPro(GPRO)、Sprint(S)以及Yelp(YELP)将公布财报。

其他市场面，纽约商业交易所4月份交割的黄金期货价格下跌1.80美元或0.1%，收于每盎司1262.70美元。原油期货价格上涨2.34美元，报每桶50.78美元。

美国12月贸易赤字创两年新高

美国商务部周四发布的报告显示，2014年12月美国经季调后的贸易赤字飙升17.1%，至465.6亿美元，创下两年新高。这一数字远高于接受MarketWatch调查的经济学家平均预期的387亿美元。

报告显示，去年12月美国季调后的出口额下降0.8%，至1949亿美元；进口额增长2.2%，至2414亿美元。

百胜预计一季度盈利下降20%

美国快餐巨头白胜餐饮集团的首席财务官Patrick Grismer周四表示，由于中国业务的复苏慢于预期，预计今年一季度每股盈利将同比下降约20%。该公司周三盘后发布的财报显示，去年第四季度中国销售额下降了11%。

沃达丰第三财季营收超预期

欧洲市场稳步复苏，助力全球第二大移动运营商沃达丰(Vodafone) 在第三季度减缓营收下滑的势头，使其总收入有望再度实现成长。这家英国公司周四表示，受助于本土市场重回成长轨道，其内生服务营收，即剔除手机销售和汇率波动影响的营收指标，在截至去年12月的三个月下降0.4%。

总体营收虽然下降，但较第二会计季度下降1.5%的情况有所好转，也强于预估的下降0.7%。过去六个季度，沃达丰的这一主要营收指标降幅在4%至5%不等，因欧洲消费者减少了电话使用量，同时监管规则的变化也迫使运营商降低收费。

烟草巨头菲莫国际第四季盈利不及预期

美国烟草巨头菲利普莫里斯国际公司(简称菲莫国际)周四发布的财报显示，2014年第四季度净盈利从上年同期的19.87亿美元，合每股1.24美元，降至16.12亿美元，合每股1.03美元，低于接受FactSet调查的分析师平均预期的1.06美元。营收从上年同期的77.8亿美元降至72亿美元，但仍高于分析师平均预期的70.1亿美元。