美联储罗森格伦：美联储对加息问题保持耐心是正确的

波士顿联储主席罗森格伦周四(2月5日)称，美联储(FED)当前不急于升息，以避免让已然处在低位的通胀率进一步下滑而不利于经济，这个做法是正确的。

自2008年12月以来，美联储便一直将指标利率保持在零附近，不过大多数美联储官员现在认为，今年某个时段上调利率将是适当的，他们也表示，对于开始收紧货币政策一事将保持“耐心”。

尽管美国失业率已从衰退时的峰值10%降至5.6%，但通胀率仍在1.3%附近，远低于美联储2%的目标。

美联储官员担心通胀率持续偏低，不仅是因为这可能显示劳工市场仍有闲置产能，同时也因为这会压制通胀预期，对经济增长构成进一步的拖累。

“考虑到多数发达经济体的整体和核心通胀率下降情况，美国保持耐心的政策仍是恰当的，”罗森格伦在准备于法兰克福发表的演讲中如此表示。

“特别是考虑到我们面临指标利率接近零水准，所带来的不对称性，这么做确实是恰当的--也就是说，当有意外利好冲击时，我们有充足的空间对应，但在应对负面冲击方面，我们的能力仍十分有限。”

罗森格伦是在彼得森国际经济研究所与穆迪合办的一场会议上发表演说。

罗森格伦今年在美联储政策会议上并无投票权。他的预备讲稿并未谈到他认为的理想升息时机，主要论述在于，认为美联储三轮量化宽松已有效协助提振美国经济。

欧洲央行日前宣布，将推出欧版买债计划，以对抗低通胀及经济成长乏力。罗森格伦对此表示赞许。

“通胀率明显低于目标的情况，应该以面对通胀明显高于目标的相同政策急迫性对待，”罗森格伦称。

他并表示，当前油价下跌已经更加凸显出货币政策的一个可能缺陷，以目前而言，这个缺陷就是无法迅速强力解决通胀率明显低于目标的问题，从而可能使经济陷于零成长状态。

他指出，在美国，证明通胀率正回升向2%目标的“证据不足”，几乎没有什么证据显示薪资增幅回到金融危机之前水准。