卢布贬值拉低成本，俄罗斯黄金开采迎来“黄金时代”

卢布连连溃败，原油价格在五年低点附近徘徊、国际制裁让俄罗斯经济完全陷入停滞。这样一个时刻，却正是在俄罗斯开采黄金的大好时机。

黄金在俄罗斯通常以美元定价，而劳动力与其他成本却以卢布支付，以Polyus Gold International Ltd为首的俄罗斯矿业企业正在享用卢布 急剧贬值带来的好处。俄罗斯局势并没有影响到当地的黄金价格。由于全 球经济增长减速激励黄金需求，金价今年已上涨约6%。

俄罗斯是仅次于中国的世界第二大产金国，据莫斯科投资公司BCS Financial Group数据，俄罗斯的黄金开采商如今的成本已为全球最低。 此外，俄罗斯央行正向国内公司尽可能收购全部黄金，希望遏制经济危机 蚕食其外汇储备的势头。

“今年或将成为俄罗斯黄金生产商有史以来毛利率最高的一年，”BCS Financial股票研究负责人Kirill Chuyko说。“尽管通胀率高达两位数， 他们今年的生产成本还是有可能最多下降25%。”

Alfa Bank驻莫斯科首席经济学家Natalia Orlova认为，黄金生产商迄今所获利益将来恐怕难以持续。她说，俄罗斯央行目前的黄金储备或许已较 为充裕，未来其黄金采购增速或许不会像2014年那样快了。

“俄罗斯央行通过增持黄金来回应制裁，”Orlova在电话中说。“鉴于与美欧关系陷入危机，俄央行希望减少美元和欧元在其国际储备中的比重。”