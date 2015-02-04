国际油价再次暴跌 美股期指盘前走低

北京时间2月4日晚间消息，国际油价周二暴涨7%后周三盘中掉头向下，投资者情绪谨慎，美国股指期货盘前小幅下跌。周二道指收盘一度大涨300点以上。

投资者等待美国私营领域就业新增人数以判断美国服务业的健康程度。惠而浦，通用汽车和默沙东制药将在盘前公布财报。

截至发稿，道琼斯工业平均指数期货小幅下跌23.00点至17550.00点，跌幅0.13%；标准普尔5000指数期货小幅下跌4.50点至2037.60点，跌幅0.22%：纳斯达克100综合指数期货小幅下跌12.25点至4204.00点，跌幅0.29%。市场传出中国央行调降金融机构存款准备金率后，美国股指期货跌幅收窄。

国际油价大涨也让很多能源板块股价大涨，道琼斯工业平均指数收盘大涨305.36点至17666.40点，涨幅1.76%，创下三周以来最大单日涨幅。标准普尔500指数收盘大涨29.18点至2050.33点，涨幅1.44%，纳斯达克综合指数收盘上涨51.05点至4727.74点，涨幅1.09%。

不过，在连续三个交易日大涨之后，国际油价周三盘中开始下跌，纽约商品交易所3月份交割的WTI油价截止发稿时大跌1.39点至51.49点，跌幅2.60%；布伦特原油期货价格大跌0.93美元至每桶56.77美元，跌幅1.62%，两大原油期货价格跌幅一度超过3%。周二盘后美国石油协会公布的数据显示美国原油库存增幅大超预期。

经济数据方面，投资者密切关注美东时间上午8:15公布的ADP私营就业新增人数。随后在美东时间上午10:00将公布1月份美国ISM服务业指数。

多空大战即将打响。JonesTrading的首席市场策略分析师Michael O’Rourke表示，周三多空双方将展开激战。他指出，2015年迄今为止标普500指数一直在区间震荡，1980点至1990点成为支撑位，2050点至2060点成为阻力位。

如果标普500指数能够收于2050点上方，那么多头就可以将其视为突破，尽管美股每天的上涨动力越来越小。“尽管面临很多组里，我们对美股有多少机会让投资者从距离历史新高2%的点位向上突破拭目以待，”Michael O’Rourke在研究报告中指出。

重点关注个股方面，周三盘前惠而浦将公布财报，分析师预计惠而浦第四季度将实现每股净利润41美分。通用汽车股价四季报也将公布，分析师预计通用汽车四季度将实现每股净利润83美分。

默沙东制药公司，波士顿化学公司和高乐式也将在周三盘前公布最新季报。

墨西哥烧烤快餐店（Chipotle Mexican Grill）股价盘前大跌6.28%，该公司去年第四季度盈利增长，但是未能达到分析师预期。沃尔特迪士尼股价大涨4.10%，该公司周二盘后公布的财报超出分析师预期。吉列德科学股价盘前大跌6.35%，该公司四季报好于预期，但是预计未来一年中公司最畅销的丙肝特效药打折力度将远远高于此前的预期。

其他市场方面，日本股市收盘大涨，日经225指数收盘上涨342.89点至17678.74点，涨幅1.98%，创下两周来最大单日涨幅，主要得益于日本企业财报好于预期。中国股市先扬后抑，收盘下跌近1%。中国央行周三晚些时候宣布调降金融机构存款准备金率0.5个百分点，释放资金9000亿。国际黄金价格应声上涨6.80美元至每盎司1267.90美元，涨幅0.54%。

欧洲股市盘中走势平缓，泛欧绩优600指数微涨0.01%。周二欧股大涨，希腊股市涨幅超过11%。不过周三雅典股市回落0.67%，希腊总理齐普拉斯和财政部长正在寻求延期偿还债务。