全部博客 / 市场新闻 / 货币 全部博客 分析与预测每周趋势预测交易系统我的交易图表交易策略统计交易想法倒卖神经网络波数市场新闻货币金属原油公司新闻事件银行交易商法律/法规其他 规则 货币 中国央行意外宣布降准0.5个百分点 4 二月 2015, 14:34 rayda 0 213 中国人民银行官网宣布，自2015年2月5日起下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。同时，为进一步增强金融机构支持结构调整的能力，加大对小微企业、“三农”以及重大水利工程建设的支持力度，对小微企业贷款占比达到定向降准标准的城市商业银行、非县域农村商业银行额外降低人民币存款准备金率0.5个百分点，对中国农业发展银行额外降低人民币存款准备金率4个百分点。 要添加评论，请登录或注册 从趋势交易，看交易策略。从2万美元到4.2亿美元 市场新闻 181 0 1 跟单社区——经纪商最后的法宝 市场新闻 502 0 1 Python爬虫+MT4配合实现财经大事件提前预警功能 市场新闻 1320 0 1 千户黄金: 1月30日美元多头扳回一城, 黄金多头情绪渐凉 金属 350 0 肖雷子：10.14周评黄金多头一路高歌，后市黄金看新高 金属 402 0 肖雷子：10.13黄金五连碎阳之后出现放量或有回调风险，重点关注1296压力 金属 396 0 阿磊点金：10月12日期货主要产品走势，操作建议及分析 金属 618 0 肖雷子：10.12黄金1292直接多 震荡上升千三可期！ 金属 315 0 期货界的最强王者：葛卫东、叶庆均、林广袤、傅海棠…… 市场新闻 1768 0 57 2026年8月10日至14日外汇与加密货币预测 5 交易面板 - 风险经理 27 如何为订单或仓位设置额外的止盈和止损级别 市场 经济 黄金 货币 原油 黄金外汇 分析 股市 投资 交易 美元 汇率 美联储 油价 银行 外汇 白银 预测 汇市 操盘日记 欧元 加息 人民币 金价 汇价 李凝桦V信lnh673 欧美 希腊 程炜彤 镑美