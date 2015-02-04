中国央行意外宣布降准0.5个百分点
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中国央行意外宣布降准0.5个百分点

4 二月 2015, 14:34
rayda
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　中国人民银行官网宣布，自2015年2月5日起下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。同时，为进一步增强金融机构支持结构调整的能力，加大对小微企业、“三农”以及重大水利工程建设的支持力度，对小微企业贷款占比达到定向降准标准的城市商业银行、非县域农村商业银行额外降低人民币存款准备金率0.5个百分点，对中国农业发展银行额外降低人民币存款准备金率4个百分点。