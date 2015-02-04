成品油价格2月9日或迎来年内首次上调

近日，国际油价出现大幅上涨态势，自上周五开始国际原油连续上涨，截至2月2日收盘时，纽约商品交易所2015年3月份交货的轻质原油期货价格上涨1.33美元，收于每桶49.57美元，涨幅为2.76%。2015年3月份交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨1.76美元，收于每桶54.75美元，涨幅为3.32%。有机构预测，成品油价格“13连跌”的疯狂势头可能暂时中止。2月9日有可能会迎来近八个月来成品油价格首次上调。

业内专家表示，自2014年7月份以来，国际原油价格基本呈现出单边下跌的状态，造成这种局面的直接原因就是各大原油生产方之间的激烈竞争，其中最具针对性的双方就是美国页岩油与以沙特为首的石油输出国组织之间的矛盾。而随着低油价对于市场供应端的泡沫挤出作用，国际原油价格止跌企稳并反弹的概率也在大幅增加。

“考虑到我国石油高度依赖进口的现状，成品油价格的‘13连跌’实际上与国际油价的长期下跌息息相关，这也意味着国际原油市场上的动向将会决定油价是否上调。而就目前来看，国际原油价格的止跌企稳将是大概率事件。” 顶金贵金属董事长兼总裁夏宇飞在接受《证券日报》记者采访时表示。

经济学人集团亚洲区经济学家任韬在接受《证券日报》记者采访时也表示，油价低迷的主要原因是市场供过于求，尤其是在中东国家保持市场份额的情况下，美国石油的增产超过了低迷需求的增速。由于中东国家收入主要依赖这一产业，油价的持续低迷给他们造成预算压力的同时，也削弱包括美国页岩油在内的高成本石油生产的经济性，能源公司已宣布减少2015年的投资。预计一季度油价将触底，之后会出现反弹，这也会使中国成品油价格出现上调。

夏宇飞进一步分析称，经过近半年时间后，国际原油价格的跌幅超过了50%，这使得美国页岩油生产商面临亏损局面，随着其经营环境的恶化，市场对于原油供应减少的预期不断增加，同时近期公布的美国石油钻井运转数大幅下滑也在支撑着这一观点。

夏宇飞还表示，对于我国来说，原油价格下跌有利有弊。利的方面在于成品油价格的“13连跌”，为广大消费者带来了切实的价格优惠。根据测算，国际原油价格每下跌10%，中国GDP增速将提高0.1%左右。

“但是，从长期来看，原油价格的长期下跌将导致我国通胀水平走低，进而导致供给过剩型通货紧缩。”夏宇飞强调，这显然不利于我国经济的长远发展。所以，借国际原油价格止跌反弹的机会，适时上调我国成品油价格，将从价格稳定方面帮助我国经济健康、持续的发展。