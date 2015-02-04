新金融产业股渐成A股新主线

昨日两市早盘高开低走，探底回升，午后一路走高，最终双双以大幅上涨报收，两市成交量相比周一小幅放大，但仍然呈现出净流出的趋势。据数据显示，昨日两市大盘资金净流出91.21亿元。

这主要体现在机械，房地产，银行类，有色金属、仪电仪表等板块。其中，机械板块居资金净流出首位，净流出16.99亿元，净流出最大个股为中国重工 ，中国南车 ，中国船舶 ，分别净流出4.93亿元、2.68亿元、1.47亿元。房地产板块居资金净流出第二位，净流出16.16亿元，净流出最大个股为保利地产 ，首开股份 ，万科A，分别净流出5.60亿元、3.09亿元、1.63亿元。银行类板块净流出10.02亿元，净流出最大个股为中国银行，工商银行，平安银行 ，分别净流出5.72亿元、1.34亿元、0.87亿元

看来，房地产产业链的品种仍然是机构竞相减持的对象，也就说明了产业前景是当前市场存量热钱看重的核心标准，因此，产业前景相对乐观的计算机、券商 、交通工具、外贸，纺织服装等板块有着资金净流入的态势。其中，计算机板块居资金净流入首位，净流入10.02亿元，净流入最大个股为用友网络 ，东软基金 ，航天信息 ，分别净流入2.68亿元、0.89亿元、0.77亿元。券商板块居资金净流入第二位，净流入3.00亿元，净流入最大个股为中信证券 ，海通证券 ，东吴证券，分别净流入3.77亿元、1.31亿元、0.91亿元。交通工具板块净流入1.87亿元，净流入最大个股为航天电子 ，航渡航空，宗申动力 ，分别净流入2.73亿元、1.70亿元、1.01亿元。

如此资金流向数据也就说明了既拥有金融产业属性，也拥有新兴产业属性的互联网金融产业股可能会成为市场存量热钱竞相关注的焦点品种，一方面是因为互联网金融的金融产业属性，契合了当前主流资金偏爱金融股的市场氛围，毕竟互联网金融的盈利来源是金融方式，比如说互联网的P2P，互联网小贷、互联网理财产品等等，最终落脚点还是金融的盈利模式。另一方面则是因为互联网金融的互联网属性，也契合了当前部分热钱对新兴产业股追捧的氛围，因为互联网金融的盈利载体是体现在互联网上。

因此，凡是能够将互联网与传统金融有机结合的上市银行，均能够获得金融产业与互联网产业所赋予的强大动能。也正因为看到互联网金融强大的产品拓展能力，中国平安等大市值的、传统金融大企业，也放下身段，积极拓展互联网金融产品，中国平安的陆金所，中国平安控股的平安银行推出的财神爷、壹钱包等互联网理财产品，销售势头非常强劲，这些信息均说明了包括互联网金融在内的新金融产业股的业绩成长动能充沛，有望得到各路热钱竞相追捧的对象，从而成为A股的中流砥柱。