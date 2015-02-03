澳洲储备银行开年首次降息25个基点

澳洲储备银行(RBA)在今年的第一次董事会会议上决定降低基准利率0.25%(即25个基点)。这个决定或多或少出乎意料，因为货币市场利率掉期(Swap)数据仅显示60%的降息可能性。

据澳新社报导，澳洲储备银行在2月3日召开的2月份董事会会议上决定降息0.25%。这是澳洲储备银行实施浮动利率政策以来的最低利率水平。因为金属期货价格下跌、澳洲境内投资增长缓慢，澳洲经济面临衰退的风险。这次降息的目的是刺激经济活力、鼓励家庭消费。储备银行希望这次降息能够降低家庭的债务负担、降低企业的信贷成本。

一名信贷专家说，这次降息将导致住房抵押贷款利率降低到过去50年的最低水平。在商业银行方面，昆士兰银行立即宣布把(住房抵押贷款的)标准浮动利率降低25个基点、达到4.45%。

澳洲储备银行在一份声明中称，澳洲经济增长率处于长期趋势之下，通货膨胀下降、矿产资源业产品出口价格在过去一年连续下跌。环球经济存在不确定性因素，导致澳洲经济面对着日益增加的风险。尽管从去年9月份以来澳元对美元贬值达20%,但这主要是由于美元相对多种货币升值的结果。

储备银行的声明说：“在过去一年半内，澳洲利率稳定。储备银行董事会在此期间评估和检验以前降息的效果。储备银行也检验澳洲经济状况、以及海外经济现状。在今天的会议上，考虑到近期信息以及一些最新预测指标，董事会认为有必要进一步降低基准利率。”

澳洲储备银行说：“降息决定能够支持境内需求的加强，以保证实现可持续的经济增长，并维持通货膨胀率在控制目标区间内。”

在降息决定公布前，货币市场利率掉调期数据显示60%的可能性降息。经济学家们的预测也出现了分歧，一部份经济学家预测“2月份降息35个基点”、一部份经济学家们预测“维持利率不变”，另一部份经济学家预测“需要降息、但并非现在”。但在降息决定公布后，经济学家们迅速调整了他们的预测，多数经济学家预测下个月储备银行将再次降息。

澳纽银行（ANZ）经济学家霍根(Warren Hogan)说：“储备银行今天的声明很温和。银行很显然关注潜在的经济增长和境内需求。我们的理解是，储备银行在3月份还将做出同样的降息决定。”

货币市场对降息做出迅速反映。在降息决定公布后德瞬间，澳元对美元价格从0.7795美元迅速跌至0.7665美元，这是过去五年半以来的新低。储备银行行长史蒂文斯（Glenn Stevens）在去年12月上旬接受电视访谈时曾经说：“澳元汇率应该降到0.75美元”。澳元兑美元的目前价格已接近这个目标。