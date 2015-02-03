铜锌期货周报:期铜大涨,因欧洲零售数据强劲

期铜大涨,因欧洲零售数据强劲:期铜周五上涨,因欧洲零售销售数据强劲和一些投资者在周末前回补空头。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜大幅收涨2%,报每吨5495美元,全数扳回上日录得的跌幅。周四期铜跌向但没有跌穿本周稍早触及的五年半低位5339.50美元,为技术性反弹创造了条件。

缺少利好因素,本周锌价弱势震荡:上周两市锌价主要是以下跌为主,上周五期锌收涨1.7%,报2125美元。上海期交所锌当前月上周累计下跌205元,收报16220元/吨。美元表现强势、美联储加息给金属市场带来不利,伦锌重心持续下移,最低探至2068美元/吨附近,虽受铜收储传闻的刺激,短期有提振,但上涨幅度有限。中国经济数据增速放缓,市场缺乏看涨信心,沪期锌当前合约整体表现先扬后抑,反弹乏力,收储提振依旧难掩跌势。

宏观焦点:本周将有大量美联储官员发表言论,英国央行和澳洲联储将公布利率决议,上周对后者降息的预期一度甚嚣尘上,但周五的路透调查却表明该联储将按兵不动,不确定性的陡增也令此次决议可能成为引爆市场的一枚重磅炸弹,而疲弱的中国PMI也令中国央行“动手”的预期升温;周五市场将迎来非农数据的洗礼,在美联储加息前景备受关注的背景之下,该数据或将对联储决定起到至关重要的影响。此外,希腊反撙节的新政府上台引发的各种变化,也将继续成为市场关注焦点。

操作策略:基本面上,LME铜库存继续增加,周五上升675吨,至248125吨。铜库存在1月增加40%,显示供应充足。LME期铜价格势将连跌第七周,为2008年7月来最长跌势。1月期铜挫跌约13%,铜价弱势主要因为较广泛宏观经济不确定性、油价跌势恶化,而非铜自身基本面问题,预计六个月和12个月后铜价将走高。目前市场在等待中国经济数据出炉,寻找更多交易线索。操作上,今日反弹,空单平仓。