美国石油工人掀起1980年来最大规模罢工

国际油价周一盘初下跌，因美国石油化学企业员工工会周末呼吁进行罢工，导致上周涨势略为回吐；油价上周大涨超过8%，因美国钻井活动大幅下滑。

据彭博社报道，美国钢铁工人联合会(United Steelworkers Union)与企业未能就一项于2月1日期满的劳动合同达成共识，于当地时间1日开始举行大罢工，目前涉及9个炼油厂的工人。

美国钢铁工人联合会副主席Tom Conway在声明中指出，“问题在于，油企太多贪婪，无法在劳资问题上做出积极的改变。他们继续将产量和利润优先于健康、安全和工人。”壳牌发言人Ray Fisher指出，该公司仍将“继续致力于与美国钢铁工人联合会解决分歧”，并将尽可能早地重启谈判。

根据联合会发布的声明，参与罢工的炼油厂包括埃克森美孚位于德克萨斯博蒙特镇的炼油厂、两个马拉松石油公司的炼油厂，以及利安德巴塞尔工业公司靠近休斯顿的工厂等。

去年6月以来，原油价格从每桶超过100美元持续下跌至47美元，各大石油企业纷纷削减开支，但钢铁工人联合会发言人Lynne Hancock表示，尽管炼油厂的利润空间可能不像以前那么高了，但他们仍然还在赚钱。

美国钢铁工人联合会是美国最大的工会组织之一，在美国、加拿大以及加勒比海地区拥有大约1200万工人和退休人员。自1980年长达3个月的罢工以来，美国钢铁工人联合会就未曾再发起全国罢工。如果旗下工人全部参与罢工，或将导致美国64%的燃料生产中断。

受此影响，国际油价本周开盘跌2%，美国NYMEX原油期货跌逾1美元至47.20美元/桶；布伦特原油期货跌逾1美元至51.98美元/桶。

油价上周五脱离六年低点，因美国一周钻井平台数量减少幅度创下史上最大降幅，引发空头大举回补。

市况追踪

北京时间10:40 布伦特原油期货大跌3%，刷51.41美元/桶日低；美原油期货大跌逾3%，刷46.67美元/桶日低。