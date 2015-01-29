货币放水正酣 黄金坐收渔利

伴随着油价暴跌、美元走强及国际大宗商品价格持续下行，人们对通缩风险的担忧开始进一步升温。为抵御目前的通缩压力，以欧洲为主的各国央行竞相掀起“放水”大赛，全球货币战争正硝烟弥漫。

“货币走软或者被贬值通常对黄金是好事。”分析人士指出，短期来看，在全球央行不断敞开宽松大门的背景下，正在筹划加息的美联储是否真的能够独善其身，成为左右金价走势的关键。

1300美元下陷入胶着

继前段时间的突飞猛进之后，黄金市场近日重回震荡格局。截至1月27日周二收盘，美国COMEX2月黄金期货价格上涨12.30美元或1%，报1291.70美元/盎司。

“造成当前金价震荡走势的原因主要有两点，一是希腊政局动荡、国际油价暴跌及美国经济复苏放缓等利多因素兑现后，多头获利了结。二是美元强劲的升值预期，导致了以美元计价的黄金价格走低。”顶金贵金属董事长兼总裁夏宇飞告诉中国证券报记者。

广东盈瀚投资有限公司投资总监于杰表示，目前金价处于震荡走势的原因有两方面：一是技术上抛压较重，金价一时难以突破故进入震荡；二是最近基本面多空消息相互交替，对金价的影响并没有一致的方向。

“黄金在全球金融市场及经济复苏的不确定性面前，出现了巨大的对冲配置需求，而在欧版QE、希腊大选落定之后，市场归于相对平静期。”光大期货分析师孙永刚认为，在黄金的调整期显示市场正在等待美联储的态度。

美元能否独善其身

值得注意的是，面对全球性通缩压力，近期世界主要国家央行动作不断，欧央行宣布总额1.1万亿欧元的QE计划，而加拿大、瑞士、丹麦、土耳其、印度、埃及等相继宣布降息，英国也打算放弃加息。一般来说，货币走软或贬值利好金价。

在全球货币战争愈演愈烈的背景下，美元作为唯一坚挺的货币，其价值一路突飞猛进，几度创下新高，从而给黄金空头增添了不小的助力。世元金行研究员丁卯指出，在全球央行不断敞开宽松大门的背景下，美联储能否独善其身地维持进一步紧缩的货币政策无疑是市场最为关注的焦点。

“为预防美元不断升值给美国出口带来的威胁，维护美元世界霸主的地位，抵御通胀水平进一步走低的危机，美联储延后加息时点将成为大概率事件，受此预期的影响，黄金多头有进一步发威的趋势。”丁卯认为，鉴于当前全球基本面的跌宕起伏，在此次的议息会议中美联储很难对具体的加息时点做出正面的回应，短期内会打压市场对美联储提前加息的预期，给黄金市场再添助力。

于杰同时表示，最终决定金价走向的是美元的货币政策取舍，所以尽管国际货币战争打得如何激烈，若是美国作壁上观，继续坚持加息的话，黄金将来的走势仍将重归下行。

金价短期料继续上升

截至1月27日，全球最大的黄金上市交易基金SPDRGoldTrust的黄金持仓量较前一个交易日增持9.26吨，为752.70吨。基金连续三日增持黄金。

“近期机构资金正在加速回流黄金市场，对于国际黄金价格的支撑作用明显。”夏宇飞认为，近期来看，国际黄金白银价格还是会在希腊局势及地缘政治危机的影响下继续向上攀升，短期黄金价格仍然有可能到达1340美元/盎司附近。

孙永刚认为，就目前的市场结构看，金融和经济的双重不稳定，叠加出货币体系的不稳定和经济结构的不平衡，必然会使得黄金出现配置需求，抬升黄金价格。短期美元的多头过于集中，如果美联储言语出现松动，那么黄金的下一波上涨自然将来临，关注金银比价修复，金银比价下破70或将打开更强的上涨空间。

“美联储在结束QE政策后，对加息的态度一直含糊不清，令市场捉摸不定。而国际形势，以欧洲为主的各国央行竞相降息，则为黄金创造了相对良好的上涨环境，所以市场情绪回暖，预计黄金后市将以震荡走高为主，而最终的价格走向将由美联储的加息政策所决定。”于杰说。