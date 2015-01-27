爱福斯：美联储2015年首秀即将开场 美指走向如何

尽管目前距离这美联储年内的首秀还有一天多的时间，但市场人士似乎早已对此参详多日。在过去的将近一个月时间里，全球央行政策的屡屡“变卦”令不少交易员措手不及，而如今，当市场最大的“主宰”——美联储登场时，又将刮起怎样的腥风血雨呢？

目前，越来越多的迹象，正显示出即将到来的美联储1月决议很可能更加偏于温和——例如：美联储投票权转移后鸽派势力的增长；“美联储通讯社”这一市场传奇人物的预警；投行愈发谨慎的语调等等。虽然美国经济表现令市场备受鼓舞，但全球经济前景相比2014年12月份更为暗淡，在这样一个大的背景下，美联储决策者的工作也许将变得愈发具有挑战性。至于美联储12月决议所引用的“耐心”一词，或许也将在此次决议中得到更多全新的注释。

本月，欧洲央行和瑞士、加拿大、英国的央行或大力宽松或降息的行动和态度让市场惊讶。央行越来越让市场难以预测，而本周美联储、俄罗斯央行等多家央行的会议也可能因市场“猜不中”的意外而引发市场震荡。

美联储将在本周四北京时间凌晨3点公布最新货币政策声明，市场普遍预计联储将按兵不动。但由于过去几周，国际油价跌至五年来低位。去年12月，美联储关注的薪资增长已环比下降0.2%，创有记录以来最低增长。这令一些人开始怀疑美国是否面临更大的通缩风险，欧元区的通缩威胁也加剧了这种担忧。

此前，英国央行的纪要文件已显示，该行已基本放弃了年内加息的可能性。要知道在去年，投资者一度认为英国央行的加息脚步还将早于美联储。而如今，当曾经加息“双子星”的一颗已陨落，美联储是否还能独善其身呢？

值得一提的是，作为以研究美联储而得到市场广泛认为的美联储通讯社Jon Hilsenrath，近来也开始对于美联储的决策感到了纠结。他在上周五表示，欧洲央行本周宣布的超万亿QE计划对于美国经济和美联储来说都将会是一个重大考验。欧洲央行QE计划会对美联储产生三种影响，可能会让耶伦推迟加息，哪怕FOMC其他官员迄今一直都试图淡化强势美元的影响。

Jon Hilsenrath表示，欧洲央行的QE计划将导致欧元的大幅贬值，而美元的快速升值将意味着美国出口压力加大。强势美元也会引发美国经济增速和通胀的放缓，美联储可能会因此在加息问题上有所犹豫。

至今为止，美国官方对于所谓的货币战争都选择淡化策略，甚至拒绝讨论这一话题。而过去1年，美元对主要贸易伙伴国家货币升值达到15%。美国经济复苏力度强劲，全球经济疲软和美联储的加息预期合力造就了美元的王者归来。

Jon Hilsenrath称强势美元会带来三个结果。首先，通胀率会被压低，美联储2%的目标通胀可能难以完成；其次，美元过强会伤害出口和经济增长；此外，美元资产受到追捧很有可能引发资产泡沫，而这也是美联储一直担忧的问题。

目前，多数投行对于1月决议的预期，也整体流露出了更偏温和的猜测。凯投宏观分析师Paul Ashworth就表示，美联储将在声明中保留“耐心”一说；首次加息时机可能会“晚于我们先前预期”。

Investec分析师Philip Shaw、Victoria Clarke和Ryan Djajasaputra也称，FOMC声明可能会降低美国在2015年中加息的预期。如果美联储认为需要油价下跌冲击的更多信息，那么FOMC的声明可能会暗示美联储将等更长时间加息，或在首次加息后一段较长时间内放缓步伐。

法国巴黎银行分析师在相关分析报告中写道，“我们会关注1月美联储会议声明，它可能挑战我们对美联储今年6月加息的预期。声明中任何对整体通胀极低更担忧的暗示都会给通胀预期施加下行压力。任何提及国外形势发展的言论也都会倾向鸽派。”

英国《金融时报》则是援引高盛经济学家上周五在报告中的观点称，美国通胀回升的前景一直在减弱，此前高盛预计的通胀上行压力并未出现，美联储今年6月加息的概率在下降。

此外，野村证券预计，为了改变预期的货币政策轨迹，美国联邦公开市场委员会(FOMC)将会采取一切可以采取的措施，本周也将召开2015年的首次货币政策会议。野村证券表示，美联储12月货币政策会议纪要显示，美国FOMC多数市场参与者认为美联储首次升息不仅仅是一两次会议就能决定的，这实际上排除了美联储于2015年6月之前升息的可能，因4月货币政策会议并未安排新闻发布会。

该行继续指出，最新公布的美国核心通胀下滑，令美联储6月升息更缺乏可能性。正如上次货币政策会议纪要提到的，委员会预计美联储不会被海外经济局势所牵绊。然而自上次会议纪要公布以来，美国经济指标、尤其是核心CPI均低于市场预期。

该行最后指出，预计美国联邦公开市场委员会可能将首次升息时间推迟至2015年9月份，但同时预计本次会议上委员们将不愿意传达任何关于升息的信号。

对于投资者而言，虽然美元在年内至今升势如虹，但不得不承认的一点是，这更多地还是受到了其他货币纷纷走软的影响。而当美联储自身的考验时，美元是否还能屹立不倒，可能才是对其升势的真正考验。也许，相比于美元，美债收益率的走低，更懂得美联储的心。