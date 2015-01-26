希腊极左翼获胜 金价上涨0.4%

北京时间1月26日上午消息 黄金期货周一逼近五个月来高点，反对紧缩政策的希腊极左翼联盟党在希腊大选中获胜，由于人们担心希腊将退出欧元区，避险资金开始流入黄金市场。白银与铂期货也有所上涨。

新加坡现货金当前上涨0.4%，至每盎司1299.31美元。因欧洲央行推出新的量化宽松措施，金价在1月22日上涨至每盎司1307.62美元，创自去年8月15日以来新高。

极左翼联盟领袖齐普拉斯表示，希腊屈服于国际债权人的时代已经结束。金价今年迄今已上涨9.5%，投资者猜测美联储可能推迟加息。

Cinda Futures分析师Lv Jie表示，“希腊大选结果让人担心希腊将退出欧元区，这便给市场带来不确定性，因此刺激了黄金需求。”

黄金14天相对强弱指数目前处于70，意味着走势可能出现逆转。最大的黄金ETF基金SPDR Gold Trust一月23日黄金持有量已经升到741.65吨，已连续两周上升。

纽约Comex二月份交割的黄金期货上涨了0.4%，至每盎司1297.10美元。根据美国商品期货交易委员会数据，在截至1月20日一周里，黄金期货与期权净多头持仓量增加27%，至145，732手。

现货白银上涨了0.8%，至每盎司18.4359美元。铂上涨了0.3%，至每盎司1273.13美元，钯下跌了0.1%，至每盎司774.60美元。