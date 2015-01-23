欧版QE核弹引爆 资源股激情复活

1月22日晚间21:40，欧洲央行行长德拉吉宣布扩大资产购买规模，决定从3月起每月购买600亿欧元国债，总额1.08万亿。到2016年9欧洲将一直购债，直到通货膨胀持续改善。央行行长德拉吉一直都极力主张，欧洲央行需要出台所谓的量化宽松(QE)措施以避免欧元区滑入通缩螺旋。

德拉吉开始讲话之后，欧元兑美元直线跳水。美元指数暴涨。标普500指数期货大幅上涨。欧洲股市大幅上扬。富时100指数涨至9月22日以来新高。现货黄金刷新日内高点1296.80美元/盎司。

22日，黄金、有色等资源类板块涨幅居前，洛阳钼业、金谷源、罗平锌电、锌业股份、云铝股份等多股涨停。值得一提的是，黄金板块已经录得日线三连阳，表现活跃。而国际金价最近也已连续七个交易日攀升，并一度突破每盎司1300美元关口，涨幅超过5%.

消息面上，加拿大央行21日晚间意外降息25个基点，将指标利率从1%降至0.75%，结束了自1950年代以来持续时间最长的利率稳定期。央行自2010年9月以来一直将利率保持在1%不变。央行还大幅下调了未来一年的通胀和成长预估。

纵观各国央行目前的主流货币政策，除了欧洲央行以外最为宽松的经济体就是日本。日本央行自从去年底实行量化质化宽松后，虽然市场流动性有所增加，但似乎对实体经济帮助不大，油价持续下跌也让日本通缩风险进一步加大，通胀率2%的硬性目标也使得日本将在2015年继续宽松政策。

在需求低迷和通缩风险的倒逼之下，欧洲央行、日本央行、乃至于中国央行都可能推出更多的宽松举措，而在这种宽松大势的掣肘下，美联储的加息步伐也将受到影响。从2012年开始的全球非常规宽松竞赛不会在2015年结束，各种央行将继续奔跑。

加之瑞士央行上周意外放弃执行了三年的瑞郎汇率上限，引发全球股市和债市大幅震荡，投资者担忧加强，避险情绪全面爆发，黄金、有色等资源类板块有望持续受益。

以史为鉴：2008年9月雷曼兄弟倒闭宣告金融危机的彻底爆发，全球经济陷入通缩状态，股市更是遭遇暴跌，为挽救众多濒临倒闭的金融机构也为了拯救经济，2008年11月25日，美联储宣布，将购买价值1000亿美元的政府支持企业直接债务GSE以及5000亿美元的抵押贷款支持证券MBS，由此正式开启首轮量化宽松。美联储在首轮定量宽松政策的执行期间共购买了高达1.725万亿美元资产。由于QE1的力度之大，把华尔街的金融公司从破产边缘拯救了出来，美国股市也开始出现恢复性上涨。

巧合的是，早于美国量化宽松的时间，中国政府与08年11月9日率先推出了4万亿刺激经济的投资计划。受此刺激，上证指数止跌于1664点，并由此迎来了连涨9个月的大行情，指数涨幅更是超过了100%。而对于市场的具体影响来看，由于量化宽松对资源类价格上涨反映到股市中表现的淋漓尽致：从1664点到3478点上证指数涨幅为109%，而行业涨幅排名居前的三个分别为煤炭、有色跟黄金概念，区间涨幅分别为252%、215%和184%。

此外，近日证监会宣布19日起跨境ETF实行T+0交易，22日跨境T+0基金全线大涨，其中嘉实黄金(160719)涨幅近6%，易基黄金(161116)封至涨停，这两个品种是跟踪黄金价格的跨境T+0基金，投资者可做适当关注。