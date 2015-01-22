周三，国际金市迎来日、英、加三国央行的轮番轰炸；稍后，欧央行执委每月500亿欧元的购债提议公布后，欧元迅速蹿升，最高攀至1.1678；黄金则由于受到美元指数的强势打压，于昨日美盘时段小幅下挫，最终收官1293.18美元/盎司。

在昨日的会议决策中，日本央行将下一个财年的核心通胀预期由此前的1.7%下调至1.0%，并维持每年80万亿日元的刺激规模不变。消息公布后，日元小幅蹿升，美元兑日元回落至118.00水平。

亚盘时段，市场迎来了英国前央行行长Mervyn King的讲话；King在讲话中表示，更多的货币刺激无助于世界经济回归强劲增长，简单的降低利率或者使用货币刺激将无法解决这些问题。

稍后，加拿大央行意外接过降息接力棒。周三美盘，加拿大央行意外降息25个基点，隔夜目标利率从1%降到0.75%，预期为1.0%。该央行表示，降息是由于油价大跌，油价下跌对加拿大经济和通胀都有负面影响。受加拿大央行意外降息影响，美元兑加元暴涨200点。

今日亚盘盘中，市场即将迎来本周“重头戏”——欧洲央行的利率决议。昨日，欧洲央行执委会提议从2015年3月份开始，每个月购买500亿欧元债券，整个QE规模至少为6000亿欧元，最高可达1.1万亿欧元。而欧央执委会的此次提议，到底将会成为欧版QE的前瞻指引，还是纯粹的无聊吹风？今日晚间，谜底即将揭晓。

