奥巴马欲再向富人“开刀”增税 共和党不买账

美国总统奥巴马将在当地时间20日发表的国情咨文中呼吁对富人增税，以帮助中产阶级。

据奥巴马政府官员称，该建议将在未来10年内筹得3200亿美元，所得收益将用于扩大税收减免范围。

国情咨文被誉为美国政治日记的核心篇章，今年尤为如此。它既可能在一定程度上塑造奥巴马的执政“遗产”，又可能为2016年美国总统选举设定政治环境。但由于当前共和党掌控着国会参众两院，奥巴马的国情咨文很可能面临巨大的阻力和反对声浪。

向富人增税

随着美国经济的稳步复苏，奥巴马将在国情咨文中强调，是时候让普通美国家庭感受到实惠了。援引美国官员的话，奥巴马的计划将包括弥补现在允许富人部分资产免征遗产税的漏洞。此前，白宫曾称有关遗产继承的资本收益是“最大的资本收益漏洞”，按照当前税法，只有继承人在出售遗产且遗产价值高于继承时价值时才需支付资本收益税。

同时，奥巴马还计划提出将美国富人的资本利得税从当前的23.8%提升到28%。奥巴马提出对富人征收资本利得税已不是首次。小布什政府曾两次调降资本利得税，将该税税率从上世纪90年代的28%下调至15%。2009年，奥巴马初次当选总统时，该税率仅为15%。2013年，高收入阶层的资本利得税从此前的15%增加到20%。奥巴马的《平价医疗法案》中又对家庭收入超过25万美元的家庭投资收入增加3.8%的税收。

此外，奥巴马还计划对资产超过500亿美元的美国金融企业征收新的税费。而新增收入则足够让中产阶级受惠，用于扩大高等教育、幼儿看护等税收减免的范围，帮助双职工家庭等。有分析称，目前白宫对美国经济复苏力量的信心日益增加。然而，很多中产阶级的美国人仍收入不景气。在美国政坛，近来颇为热门的一个话题是“确保经济复苏覆盖至所有人的必要性”。

当然，也有观察家认为，奥巴马之所以毫无顾忌地提出全力改善美国所有阶层的经济环境，一个不可忽略的事实是他不可能在2016年的总统大选中寻求连任。这意味着奥巴马可以帮助设置2016年大选的政治议题，即便他知道提出这些新增税种将激起共和党的反对。

此次国情咨文是自去年11月共和党夺得参众两院控制权后，奥巴马发表的首次国情咨文。为了避免打击一大片人，白宫强调新增税收的99%都将落在最富有的1%身上。

反对声四起

显然，奥巴马的建议已经成功点燃了一些共和党人的炮火。“上调税率，打击美国小企业、储户和投资者，只会否定之前成功推动经济扩张、增加储蓄和创造就业的税收政策。”参议院金融委员会主席哈奇（OrrinHatch）说。

共和党众议员查费兹（JasonChaffetz）称奥巴马的新计划是不值得考虑的方案。他在电视节目中开火：“你真的是为了促进经济和就业增长吗？更多的税收和政府管理，企业家境况会更好？小企业会更好？”

奥巴马政府官员则希望和反对派一起寻求共识。他们还称，增加的资本利得税将重返上世纪80年代前总统里根时代的税率。众议院顶级民主党税务作家莱文（SanderLevin）说：“总统的税收建议正聚焦在我们需要的地方——为中产阶级家庭创造机会。”

随着本月共和党执掌国会的开始，议员一直在讨论税制改革。然而，由于国会就财政政策存在巨大分歧，奥巴马最新的税收计划很可能遭到强烈反对。尽管人们普遍承认当前的税法漏洞百出，但由于两党无法就税收和开支达成协议，华盛顿28年来一直未能彻底修补税法。去年美国经济平稳复苏，就业也以自1999年以来的最快速度增长，赤字大幅下降，政府依然借贷实现预算平衡。

国会共和党人在传播的计划是削减企业税收，例如废除对医疗设备制造商的一项税收；共和党的另一项计划则是对企业税收的整体削减。美国《纽约时报》评论称，在国情咨文中提出增税计划的决定，标志着两党围绕税收和经济、针对奥巴马的政治“遗产”和2016年大选的辩论正式开始。

