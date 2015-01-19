市场情绪企稳，美股结束连跌走势

美股收盘大涨，结束五连跌走势

受到油价上涨提振，美国股市周五

大幅上涨，结束连续五个交易日下跌的走势。

道琼斯指数上涨190.86点，至17511.57点，涨幅1.10%。标普500指数上涨26.75点，至2019.42点，涨幅1.34%。纳斯达克综合指数上涨63.56点，至4634.38点，涨幅1.39%。今年截至目前，道琼斯指数已累计下跌1.7%，标普500指数累计下跌1.9%。这两个股指分别较去年12月底缔造的历史高点低了3.2%和3.5%。

周五公布的数据显示美国12月份消费者价格指数年率增长0.8%，略高于市场预期的0.7%；不含能源和食品的核心消费者价格指数年率增长1.6%，低于市场预期的1.7%。稍后公布的美国12月密西根大学消费者信心指数意外自93.6大幅上升至98.2，远高于市场预期的94.1。

国债市场高开低走，周涨幅创月内最大

受到避险情绪的影响，上周国债市场持续上涨，缔造一个月来最大单周涨幅。

周五美国国债六个交易日以来首次下跌。利好的消费者信心指数以及反弹的原油价格均对市场情绪好转起到了提振作用。不过，债市已连续第三周收涨。后市尾盘，美国10年期国债收益率升至1.815%，周四为1.777%，是2013年5月以来最低收盘报价。全周10年期国债收益率下降0.16个百分点，为2012年12月以来最大单周降幅。美国30年期国债收益率升至2.437%，周四收在历史低点的2.413%。该国债收益率上周结束时报2.556%。

美国国债市场周一将因国定假日而休市一天。

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