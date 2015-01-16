大宗商品暴跌 股市能否渔利？

大宗商品熊途漫漫，股市怎么看？ 进入2015年后，国际商品市场波动剧增。短短10个交易日，美国WTI原油期货价格下跌近15%，伦铜跌幅也超10%，其他商品也是颓势尽显。强势美元之下，通缩预期、供给过剩以及中国需求疲软更将利空放大。 遍体鳞伤的商品市场将会产生何种溢出效应？ 近日有经济学家提出两者之间存在“跷跷板”效应，即大宗商品暴跌周期一般对应股市大涨周期，引发A股投资者广泛关注。尽管《第一财经日报》采访的多名业内人士认为两者确实存在消长关系，但对于其中直接的“牛熊对应”关系，则存在较大争议。 大宗商品熊途漫漫 大宗商品市场开年以来仍跌跌不休。前有国际油价再刷“下限”，后有国际铜价创五年新低。

本周，美国WTI油价自2009年4月以来首次跌破45美元/桶，布伦特原油价格也跌破46美元/桶。除了原油连跌之外，基本金属的代表——铜也加入了暴跌行列。伦敦金属交易所(LME)期铜价格在本周跌破每吨6000美元重要关口，年初至今跌幅超过10%。 王先生近期在做空LME铜合约中赚取了超过600%的收益。他告诉《第一财经日报》记者，美元涨势凶猛，铜价暴跌是必然，如果按照原油暴跌的程度测算，铜至少还能再跌20%。 “原油和铜作为最主要的工业品，每一轮暴跌都会带动众多商品价格下跌。”北京一家主做外盘市场的投资经理告诉《第一财经日报》。 在铜和原油的带领下，大宗商品几乎全线受创。包含22种主要商品的彭博大宗商品指数已经跌至100下方，而上次该指数跌至100以下还是在2002年。

不过，不少市场人士预计，大宗商品价格可能仍未见底，尤其考虑到大宗商品的需求与中国经济密切相关。汇丰银行本周四将今明两年中国经济增速由7.7%及7.6%下调至7.3%及7.4%，主要因为内需疲弱导致通缩压力上升。 不仅如此，大宗商品价格暴跌也影响了国内的通胀预期。巴克莱首席中国经济学家常健本周预计，鉴于过去一周石油和商品价格进一步下跌，再加上内需疲软，全球经济状况亦不乐观，对于2015年通胀率2.0%的预测仍面临下调风险。 对于后期主要大宗商品价格，多家机构依然继续看空。美银美林预计，布伦特油价可能跌至每桶31美元，WTI油价可能跌至32美元。法兴银行则将2015年布伦特原油均价预估从70美元/桶下调至55美元/桶，并将美国原油价格预估从65美元/桶下调至51美元/桶。

至于铜，高盛的报告显示，预期中国需求持续疲弱，今年一季度中LME、上海期货交易所的库存也将不断上升，将对近期铜价形成压力。 商品股市“跷跷板”？ 大宗商品跌跌不休，将会如何影响股市？ 在安信证券上月举行的2015年投资策略会上，其首席经济学家高善文就称：“大宗商品的熊市通常对应着股票的大牛市，而大宗商品的牛市无一例外都对应着股票市场的大熊市。” 支撑高善文这一观点的，是其对美国市场1913年~2013年的数据研究。他发现大宗商品市场和标普指数之间的牛熊反向关系几乎一一对应。如在1913年~1923年、1966年~1982年、2000年~2011年的大宗商品牛市中，其涨幅分别为38%、98%、113%，而标普指数累计跌幅则分别是50%、48%和28%。而在1982年~2000年、1950~1965年的大宗商品熊市中，其累计跌幅为4%和16%，但扣除通胀因素以后的标普指数则分别上涨400%和302%。 “我认为这一关系不完全来自统计上的偶然性。”高善文表示，大宗商品熊市会降低通胀水平，利率水平也会随之下行，此时稳定的市场环境、相对宽松的货币政策，都将支持股市风险溢价的下降，支持金融市场的投机活动。

而对于大宗商品牛市和股票市场熊市的逆向对应，高善文认为，商品价格暴涨使得产业中下游要付出更高的成本代价。从利润分布来看，拿到利益的是商品出口国、小部分的商品开采服务商，但这些企业在整个A股中市值占比很小，A股的主体仍是中下游企业。由此，参与股票投资的普通公众也会在商品价格暴涨中，被动付出更高的成本代价。

除了上市公司利润被侵蚀而拖累股价外，还有观点认为，当商品供应极其紧张时，下游企业的技术开发、转型创新和产能提升也难以产生正面提升效果，这种循环将对下游研发和生产形成一种“负向激励”。 对于这种“跷跷板”关系，接受本报采访的业内人士有着不同的看法。

陆金所大宗商品事业部副总经理孔德钱对记者表示，上述对应关系与资金流动的关联性可能更为紧密。简单来说，当投资大宗商品市场难有暴利时，资金必然向更具诱惑力的股市转移。 孔德钱称，从资金结构来看，大宗商品市场内的资金是分层的：最为坚定的是真正有买卖商品需求的产业资金，特点是不会随意流动；其次还包括专业机构资金，会根据市场走势和资产配置决定投资交易；最后一种是自然人资金，即大宗商品交易中的“游资”，流动性大且趋利性极强。

当大宗商品和股市的收益率有较大悬殊时，后两种资金转移的可能性很大，“资金流动确实可能引发一定程度‘跷跷板’现象，但是否成为绝对规律还不敢说”。 “我不赞同大宗商品与股市反向走的观点。”由大圆银泰举办的“新常态下中国大宗商品发展权威论坛”昨日在南京召开，高盛(亚洲)投资管理部董事总经理、中国区副主席兼首席投资策略师哈继铭在接受记者采访时称，这种“跷跷板”只是个短暂的现象。 哈继铭认为，资本市场的走势本质上与经济基本面相吻合，大宗商品价格下跌与中国内需疲软息息相关，很难说是对股市的利好。“

举个最简单的例子，现在有观点说房价下跌之于股市也形成了所谓的‘跷跷板’作用，房市疲软使资金外流，对股市是个利好。但你能想象当中国房市真的崩盘时，股市还能大涨吗？”